El ministro Castro visitó el complejo industrial de Arcor en Recreo

El ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro realizó una visita institucional a la planta que el Grupo Arcor opera en la ciudad de Recreo, departamento La Paz, donde fue recibido por autoridades y equipo técnico de la empresa.

Durante el encuentro, los directivos de la firma ofrecieron una presentación oral apoyada con material audiovisual en pantallas, donde detallaron la magnitud de las operaciones del establecimiento. El complejo de Recreo es la fábrica de caramelos y gomitas más grande de la Argentina.

El complejo genera puestos de trabajo genuinos para casi 800 personas, impactando de forma directa en las familias de Recreo y de localidades cercanas. Inaugurado en 1988, este grupo empresario se encamina a celebrar los 75 años que está a punto de cumplir el Grupo Arcor a nivel global.

La infraestructura consta de tres plantas industriales integradas en el mismo predio. Las instalaciones están destinadas a elaborar caramelos, gomitas, alimentos, premezclas para tortas y postres, bebidas en polvo y pan dulce.

Durante su recorrido por la planta de Arcor, el ministro Luis Castro destacó el valor estratégico de acompañar a las grandes firmas que invierten en la provincia. El funcionario señaló que estas inversiones son clave para consolidar el desarrollo económico regional y garantizar la estabilidad laboral de los catamarqueños.

Asimismo, en la reunión con los directivos de la empresa, Castro se interiorizó en los perfiles profesionales y las demandas laborales de la firma. En este marco, se comprometió a articular acciones con áreas gubernamentales específicas para diseñar trayectorias formativas que respondan directamente a las necesidades técnicas de la planta.