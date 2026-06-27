Catamarca: declararon visitante ilustre al embajador de Panamá en Argentina

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, recibió este fin de semana al embajador extraordinario y plenipotenciario de Panamá en Argentina, José Luis Correa Esquivel, en el marco de una visita institucional a Catamarca. Durante el encuentro, el jefe comunal le entregó el decreto que lo declara visitante ilustre de la ciudad.

La reunión se desarrolló en el Palacio Municipal y contó con la participación de la agregada comercial de la Embajada de Panamá, Christina Brostella, y del secretario de Gabinete y Modernización de la Municipalidad, Mariano Rosales.

Tras el encuentro, el diplomático agradeció la recepción brindada por las autoridades locales y destacó la agenda institucional que desarrolla en la provincia.

"Estamos en una gira para conocer la provincia. Ayer estuvimos con el gobernador y hoy queríamos visitar al jefe de la ciudad, que nos ha recibido con mucho cariño, en una excelente reunión", expresó Correa Esquivel.

El embajador remarcó además el potencial de intercambio entre Catamarca y Panamá, especialmente a partir de la conectividad aérea que ofrece Copa Airlines.

"Hay muchas cosas que podemos intercambiar. Los vuelos permitirán un mayor acercamiento entre nuestras comunidades y facilitarán futuras misiones comerciales", señaló.

En ese marco, adelantó que propuso organizar una visita oficial del intendente Saadi a Panamá con el objetivo de profundizar la cooperación entre ambas jurisdicciones.

"Le dije al señor intendente que tenemos que organizar una visita a Panamá para corresponder el mismo cariño con el que nos recibieron aquí", sostuvo.

Correa Esquivel también agradeció la distinción otorgada por el municipio y aseguró que conservará el reconocimiento como uno de los recuerdos más importantes de su paso por la Argentina.

"Voy a enmarcar este decreto y lo llevaré siempre como uno de los mejores recuerdos de mi vivencia en la Argentina", afirmó.

Desde la Municipalidad de la Capital señalaron que la visita busca fortalecer los vínculos diplomáticos, culturales y comerciales entre Catamarca y Panamá, además de impulsar futuras iniciativas conjuntas orientadas al desarrollo productivo, la promoción turística y el intercambio institucional.