Adorni presentó su declaración jurada y dijo que ganó más de medio millón de dólares con Bitcoin

Horas después de acogerse al Régimen Simplificado de Ganancias, contemplado en la Ley 27.799, Manuel Adorni, jefe de Gabinete, presentó este miércoles por la noche ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) un conjunto de declaraciones juradas rectificativas y correcciones tributarias. Estas modificaciones alteran de manera sustancial la composición patrimonial que hasta ahora se conocía del funcionario.

La presentación se realizó en un contexto marcado por investigaciones judiciales que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, con ambos expedientes a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. La documentación, anticipada previamente por el presidente Javier Milei y retrasada por más de un mes, incorpora activos no declarados previamente, entre los cuales destacan USD 513.000 originados en inversiones con Bitcoin entre 2013 y 2018, según reconstrucción presentada por fuentes oficiales.

Alcance y profundidad de la revisión patrimonial

Las rectificaciones abarcan tanto las declaraciones patrimoniales correspondientes a los años en que Adorni se desempeñó como funcionario nacional como las presentaciones impositivas desde 2020. La revisión también incluye modificaciones vinculadas al patrimonio de su esposa, Bettina Angeletti, constituyendo una reconstrucción integral de la evolución económica familiar desde años anteriores a la llegada de Adorni a la administración pública.

De acuerdo con fuentes de la Jefatura de Gabinete, el proceso no se limitó a los ejercicios en la función pública. Se reconstruyeron:

Inversiones previas al ingreso de Adorni al Gobierno

Bienes heredados

Movimientos patrimoniales familiares

Operaciones económicas realizadas en años anteriores

En el entorno del funcionario destacaron que Angeletti desarrolló actividades como monotributista y que durante más de quince años ocupó cargos gerenciales en una empresa privada, información incorporada en la reconstrucción presentada ante los organismos de control.

El trabajo comenzó tras la judicialización de operaciones inmobiliarias realizadas durante 2025, lo que impulsó la recopilación de documentación para acreditar el origen de los recursos económicos familiares. Según fuentes cercanas, existió cierta "desprolijidad":

Las declaraciones del 2023 fueron realizadas por el propio Adorni

fueron realizadas por el propio Adorni La del 2024 contó con asesoría contable

contó con asesoría contable A partir de la denuncia, se requirió reconstruir toda la historia patrimonial familiar

Incorporación de inversiones en Bitcoin

La principal novedad es la incorporación de aproximadamente USD 513.000 vinculados a inversiones con Bitcoin. Según la reconstrucción oficial:

Las inversiones se realizaron entre 2013 y 2018 mediante ocho billeteras virtuales diferentes

mediante Adorni y Angeletti efectuaron operaciones de compra y venta que generaron ganancias acumuladas a lo largo de varios años

a lo largo de varios años El capital originalmente invertido fue de USD 200.000 , transformándose en USD 513.000 tras la evolución de las cotizaciones

, transformándose en tras la evolución de las cotizaciones Los movimientos pueden verificarse mediante las "llaves" de acceso de las billeteras virtuales

Esta incorporación representa el principal activo financiero del patrimonio familiar declarado hasta la fecha, modificando de manera significativa la fotografía patrimonial conocida previamente.

Bienes heredados y operaciones inmobiliarias

La reconstrucción también abarca bienes heredados tras el fallecimiento de Jorge Eduardo Adorni en 2022:

Propiedad en La Plata : sometida a un proceso judicial por una hipoteca vinculada a personas fallecidas, luego vendida generando USD 57.000 para Adorni

: sometida a un proceso judicial por una hipoteca vinculada a personas fallecidas, luego vendida generando para Adorni Lote en Daireaux: vendido por USD 22.000

En conjunto, estas operaciones aportaron USD 79.000 derivados de bienes heredados al patrimonio del jefe de Gabinete.

Además, la revisión incluyó rectificaciones impositivas ante ARCA, y se confirmó que Adorni se presentará para abonar los impuestos correspondientes como consecuencia de las modificaciones efectuadas en los últimos cinco años.

Consolidación patrimonial familiar

La documentación presentada este miércoles logra unificar por primera vez en una sola reconstrucción:

Inversiones realizadas con Bitcoin

Ingresos por bienes heredados

Modificaciones en la composición patrimonial del matrimonio

Explicaciones sobre operaciones inmobiliarias de 2025

Rectificaciones impositivas ante ARCA

El objetivo declarado por fuentes oficiales fue consolidar la evolución patrimonial familiar desde 2020 hasta la actualidad, aportando transparencia sobre la origen y composición de los recursos económicos de la familia Adorni-Angeletti.