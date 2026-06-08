Adorni ultima detalles de su declaración jurada previo al inicio del Mundial

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, trabaja en los últimos detalles de la declaración jurada que presentará ante la Oficina de Anticorrupción con el objetivo de exponer la evolución de su patrimonio en medio de la investigación judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito.

Aunque todavía no existe una fecha confirmada para la presentación pública del documento, el funcionario sostiene que el trámite no se extenderá más allá del lunes 15 del mes. La expectativa sobre la declaración jurada creció durante las últimas semanas debido al avance de la causa judicial y a las discusiones políticas generadas dentro del propio oficialismo.

La situación coloca al ministro coordinador en el centro de la atención política mientras el Gobierno intenta administrar simultáneamente desafíos institucionales, tensiones internas y una agenda pública atravesada por la inminente llegada del Mundial 2026.

El Mundial como factor político

Dentro de la administración libertaria observan el inicio de la Copa del Mundo, previsto para el jueves 11, como un acontecimiento capaz de modificar el foco de atención de la opinión pública.

La expectativa oficial apunta a que el torneo organizado en Estados Unidos, México y Canadá contribuya a desplazar de la agenda mediática las disputas internas y los cuestionamientos judiciales que afectan a distintos sectores del Gobierno.

Según el análisis que realizan en el oficialismo, el interés que genera el campeonato mundial podría reducir el impacto público de temas que durante las últimas semanas concentraron gran parte de la discusión política.

Sin embargo, dentro del propio Gobierno reconocen que esa expectativa estará estrechamente vinculada al desempeño de la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni, cuyo recorrido en la competencia podría influir en el nivel de atención que el torneo logre captar en la sociedad.

Los motivos detrás de la demora

La actualización patrimonial de Adorni debía ser presentada dentro de los plazos establecidos, pero la difusión pública del documento se fue postergando.

Desde el entorno del jefe de Gabinete explican que la demora responde a dos factores principales. Por un lado, sostienen que el funcionario buscó evitar cualquier acción que pudiera alterar el desarrollo de la investigación que lleva adelante el fiscal encargado de reunir pruebas para determinar su situación patrimonial.

Por otro, señalan que la decisión también estuvo vinculada a la intención de no ceder ante las presiones provenientes de distintos sectores internos del oficialismo.

Entre las figuras mencionadas dentro de ese contexto aparecen:

• Patricia Bullrich.

• Victoria Vilarruel.

De acuerdo con esta interpretación, la demora en la presentación no estuvo relacionada con los plazos legales sino con la decisión de manejar políticamente el momento de la divulgación de la información patrimonial.

La presión interna y el posicionamiento de Bullrich

La situación generó repercusiones dentro del Gobierno y alimentó diferencias que ya venían manifestándose entre distintos sectores de poder. En el Poder Ejecutivo existe expectativa respecto de que Adorni pueda aclarar su situación una vez presentada la documentación correspondiente. Sin embargo, en las últimas semanas la atención mediática también estuvo concentrada en la creciente tensión entre el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Ese escenario contribuyó, según observan algunos sectores del oficialismo, a reducir parcialmente el impacto público de la causa judicial que involucra al jefe de Gabinete.

En medio de ese contexto, Patricia Bullrich adoptó una postura pública respecto del tema y reclamó que la presentación de las declaraciones juradas se realizara sin esperar los plazos máximos establecidos.

Durante una actividad en Mendoza, la senadora expresó: "Démosle tiempo, dijo que la va a presentar el día 15. Es tema terminado, con decir las cosas una vez alcanza, su responsabilidad como funcionario es presentarla".

La intervención pública de Bullrich tuvo un efecto político adicional. Dentro del oficialismo interpretan que su posición contribuyó a marcar diferencias respecto de otros sectores del Gobierno y alimentó la percepción de que busca ocupar un espacio identificado con una postura de mayor coherencia dentro del universo mileísta.

Un plazo que podía extenderse hasta julio

La discusión adquirió relevancia debido a que el plazo formal para la presentación de la documentación se extiende hasta el 31 de julio. Sin embargo, fue la propia Bullrich quien impulsó públicamente la idea de adelantar los tiempos para evitar que el tema permaneciera abierto durante varias semanas más.

Esa iniciativa terminó generando nuevas tensiones dentro del oficialismo y abrió una discusión sobre la conveniencia política de acelerar la exposición de la información patrimonial.

La controversia también volvió a poner de relieve las diferencias existentes entre distintos sectores de la coalición gobernante, en momentos en que la administración nacional intenta consolidar su estrategia política y comunicacional.

La investigación y los cuestionamientos

La situación patrimonial de Adorni permanece bajo análisis en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. En paralelo, durante los últimos meses surgieron cuestionamientos vinculados a la presencia de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, dentro de la delegación presidencial que viajó a Nueva York a comienzos de marzo.

Ese episodio se sumó a una serie de temas que incrementaron la presión política sobre el funcionario y contribuyeron a que su situación patrimonial se transformara en un asunto de interés público.

Mientras tanto, el Gobierno espera que la presentación de la declaración jurada permita aportar claridad sobre el patrimonio del ministro coordinador y contribuya a reducir las controversias que rodean su situación.

Con el inicio del Mundial cada vez más cerca y con el plazo del 15 de junio como referencia para la presentación del documento, la administración nacional sigue de cerca la evolución de una cuestión que combina aspectos judiciales, políticos y comunicacionales. La expectativa oficial es que la exposición patrimonial de Adorni permita cerrar un frente de conflicto en un momento en que el Gobierno busca concentrar su atención en otros desafíos de gestión y en la agenda que marcará el desarrollo de la Copa del Mundo.