Caputo destacó el respaldo de Georgieva y pidió "paciencia" para consolidar las reformas

Luego de mantener múltiples reuniones con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, el ministro de Hacienda, Luis Caputo, brindó detalles sobre los principales ejes de los encuentros y destacó el interés que la funcionaria manifestó por el desarrollo energético de la Argentina.

Antes de retirarse del Ministerio de Economía, Caputo aseguró que Georgieva puso especial énfasis en el potencial del país en materia energética y confirmó que la titular del organismo internacional manifestó su expectativa de conocer Vaca Muerta este martes.

"A ella le interesa particularmente porque es energía renovable y ha escuchado tanto de Vaca Muerta que quiere verlo con sus propios ojos", señaló el ministro durante una rueda de prensa, al describir el entusiasmo expresado por Georgieva respecto de uno de los principales polos energéticos del país.

Las declaraciones de Caputo reflejaron que el tema energético ocupó un lugar relevante dentro de la agenda compartida entre el Gobierno argentino y la conducción del FMI, en un contexto en el que ambas partes analizaron la situación económica y los desafíos que enfrenta el escenario internacional.

La posición de Argentina frente a la volatilidad global

Otro de los aspectos destacados por el ministro fue la evaluación que Georgieva realizó sobre la capacidad de la Argentina para afrontar la volatilidad internacional.

Según explicó Caputo, durante las reuniones la directora gerente del FMI enfatizó que Argentina es uno de los países que mejor está preparado para enfrentar un contexto global marcado por la incertidumbre.

El ministro fundamentó esa apreciación al señalar que el país cuenta con dos elementos que consideró centrales:

Superávit fiscal.

Superávit energético.

Caputo explicó que estas condiciones adquieren una relevancia especial en un escenario internacional atravesado por un conflicto bélico que impulsa un fuerte incremento en los precios de la energía.

"Tenemos superávit fiscal y energético en un contexto de guerra donde los precios de la energía están subiendo muy fuertemente", sostuvo el funcionario al resumir uno de los argumentos expuestos durante los encuentros con Georgieva.

La reunión entre Javier Milei y Kristalina Georgieva

El ministro también hizo referencia a la reunión que mantuvieron el presidente Javier Milei y la titular del FMI.

De acuerdo con Caputo, el Presidente le planteó a Georgieva que la situación económica vinculada al sector energético funciona como un "seguro" para la Argentina frente a posibles cambios en el escenario financiero internacional.

En ese sentido, explicó que, ante una eventual suba de las tasas internacionales durante lo que resta del año, el país podría beneficiarse igualmente mediante un incremento en los ingresos asociados a la producción de petróleo.

Según la explicación brindada por el ministro, ese razonamiento formó parte de los intercambios mantenidos entre el Gobierno nacional y la directora gerente del organismo internacional, en el marco de una evaluación sobre las perspectivas económicas y los posibles efectos de la coyuntura global.

El desafío del empleo formal

Además de los temas vinculados con la energía y el contexto macroeconómico, Caputo indicó que una parte importante de las reuniones estuvo dedicada al mercado laboral.

El ministro señaló que Georgieva conoce la evolución de los indicadores laborales y que ambas partes coincidieron en la necesidad de incrementar el empleo formal.

"Ella está al tanto de los números, sabe que si bien el empleo creció, el empleo formal cayó y el informal creció más que el formal. El objetivo es que haya más formalidad", afirmó Caputo.

De esta manera, el funcionario remarcó que la preocupación no pasa únicamente por la generación de empleo, sino también por la composición de ese crecimiento y por la necesidad de fortalecer el trabajo registrado.

La reforma laboral y la expectativa por sus resultados

Durante los encuentros también se abordaron distintos aspectos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno en el Congreso.

Caputo explicó que dialogó con Georgieva sobre los principales puntos de esa iniciativa y aseguró que la directora gerente del FMI se mostró "muy impresionada" con algunos de sus componentes.

Entre los aspectos que destacó el ministro se encuentran:

La caída de la carga laboral para las empresas de 19 puntos a 2.

La implementación del fondo para despidos.

Según relató Caputo, esos cambios fueron especialmente valorados por Georgieva durante las conversaciones mantenidas con el equipo económico.

No obstante, el ministro también sostuvo que las transformaciones impulsadas requieren tiempo para reflejar sus resultados y que sus efectos no serán inmediatos.

El llamado a la "perseverancia y paciencia"

Como cierre de su balance sobre las reuniones, Caputo transmitió un mensaje dirigido a la sociedad respecto de los tiempos necesarios para consolidar las reformas económicas y laborales.

El funcionario recordó que, tanto en los encuentros con Georgieva como en las conversaciones con su equipo, surgió la idea de sostener los cambios con continuidad y sin esperar resultados instantáneos.

"Son cosas que esperamos que en el futuro tengan su rédito, pero todos estos cambios llevan tiempo y hay que tener esa perseverancia y paciencia que ella dice porque no son cambios de un día para otro", enfatizó.