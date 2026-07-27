Milei viajará a Lima para la asunción de Keiko Fujimori

El presidente Javier Milei emprenderá este martes un viaje oficial a la ciudad de Lima para participar de las ceremonias de transmisión de mando presidencial en Perú, en una actividad que reunirá a mandatarios y referentes políticos de distintos países de América Latina.

El acto central se desarrollará en la sede del Congreso de la República, en el marco de las celebraciones por la Independencia del Perú, escenario donde la presidenta electa, Keiko Fujimori, prestará juramento e iniciará formalmente su mandato al frente del Poder Ejecutivo.

La presencia del mandatario argentino forma parte de la representación internacional convocada para acompañar el inicio de la nueva gestión peruana y participar de una de las ceremonias institucionales más relevantes del país.

La agenda oficial contempla la participación de Milei en el acto de asunción, que marcará el comienzo de un nuevo período presidencial en Perú.

Fortalecimiento de la relación bilateral

De acuerdo con la información difundida, el viaje presidencial tiene como uno de sus principales objetivos afianzar los vínculos bilaterales entre la Argentina y la nueva administración peruana. Además, la visita busca consolidar una agenda institucional común dentro de la región, fortaleciendo los lazos entre ambos gobiernos en el inicio de una nueva etapa política en Perú.

La participación de Milei en la ceremonia de transmisión de mando se enmarca dentro de una estrategia diplomática destinada a mantener el diálogo con la nueva conducción del país vecino y acompañar institucionalmente el comienzo de su gestión.

Junto a ese objetivo, el viaje también posee un componente político.

Según la información base, Milei busca exhibirse como uno de los mayores líderes a nivel mundial y regional de la derecha, en un contexto en el que la mayoría de los presidentes sudamericanos se encuentran alineados con ese perfil ideológico.

Una ceremonia con amplia representación regional

La asunción presidencial de Keiko Fujimori se perfila como un importante punto de encuentro para mandatarios y dirigentes políticos de distintos países de América Latina.

La ceremonia contará con una fuerte presencia de líderes regionales, lo que le otorgará un marcado perfil internacional.

Entre los asistentes confirmados figuran:

Santiago Peña , presidente de Paraguay.

, presidente de Paraguay. Daniel Noboa , presidente de Ecuador.

, presidente de Ecuador. José Raúl Mulino , presidente de Panamá.

, presidente de Panamá. Rodrigo Paz , de Bolivia.

, de Bolivia. Yamandú Orsi , de Uruguay.

, de Uruguay. José Antonio Kast , de Chile.

, de Chile. Nasry Asfura, de Honduras.

La participación de estos dirigentes convertirá la ceremonia en un espacio de encuentro para referentes políticos conservadores y liberales de la región, coincidiendo con el inicio del mandato de la nueva presidenta peruana.

El inicio de una nueva etapa política en Perú

Con la ceremonia de juramento ante el Congreso de la República, Keiko Fujimori asumirá formalmente la Jefatura de Estado luego de haberse impuesto en el balotaje presidencial.

La toma de posesión dará comienzo a una nueva etapa política en la historia reciente del Perú. De acuerdo con la información proporcionada, la nueva gestión buscará enfocarse en tres ejes principales:

El orden institucional.

La reactivación económica.

El fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Estos lineamientos aparecen como los principales objetivos del gobierno que iniciará funciones tras la ceremonia de juramento.

La asunción presidencial constituirá el acto formal que pondrá en marcha la nueva administración y marcará el inicio del mandato de Fujimori.

Una agenda con proyección regional

La visita de Javier Milei a Lima se desarrollará en un contexto de amplia presencia internacional y de fuerte contenido institucional. Además de asistir al acto oficial de transmisión del mando presidencial, el mandatario argentino participará de una jornada que reunirá a diversos líderes políticos latinoamericanos en torno al inicio de una nueva administración.

La ceremonia se presenta como una oportunidad para fortalecer las relaciones institucionales entre los países participantes y consolidar una agenda común dentro de la región.

En ese marco, el viaje presidencial combina la representación oficial de la Argentina en una ceremonia de Estado con la participación en un encuentro que reunirá a referentes políticos de distintos países latinoamericanos.