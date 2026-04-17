Adornigate: los detalles de los contratos de la productora de Grandio con la TV Pública

La causa judicial que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni avanza con el análisis de una serie de contratos firmados entre la TV Pública y la productora Imhouse, vinculada al periodista Marcelo Grandío. Según información oficial difundida por Radio y Televisión Argentina (RTA), se trata de al menos seis acuerdos de coproducción, que abarcan programas televisivos, contenidos digitales y un ciclo radial.

De acuerdo con lo informado por RTA, "Grandío no se halla contratado como personal bajo relación de dependencia en la empresa en modalidad alguna". Sin embargo, la productora que encabeza tuvo participación directa en diversos contenidos emitidos tanto por la TV Pública como por Radio Nacional.

Los contratos presentan un esquema común que se repite en cada uno de los acuerdos: la empresa privada asume los costos de producción y, a cambio, explota la publicidad hasta recuperar la inversión, para luego compartir ganancias con el Estado.

Un modelo de coproducción con recuperación vía publicidad

El análisis de los acuerdos permite identificar una estructura técnica reiterada en cada contrato. En términos generales, el esquema incluye:

Asunción total de costos por parte de Imhouse , incluyendo: Personal Equipamiento técnico Derechos de autor ante entidades como Argentores, SADAIC y SADEM

, incluyendo: Cobertura de eventuales reclamos judiciales

Explotación de ingresos publicitarios hasta cubrir la inversión inicial

hasta cubrir la inversión inicial Reparto de ganancias con RTA una vez alcanzado el punto de equilibrio

Este modelo implica que la productora asume el riesgo económico inicial, pero obtiene el control de la pauta publicitaria hasta recuperar los costos, lo que constituye el eje central del esquema bajo análisis.

El detalle de los seis contratos

El primer acuerdo relevado data del 17 de abril de 2024, cuando el entonces interventor Diego Martín Chaher firmó junto a Horacio Silva, presidente de Imhouse, el contrato para el programa radial "La caja de Pandora", emitido por AM 870. En este caso, se establecieron condiciones particulares:

Imhouse abonó a RTA $1.000.000 por el contrato

por el contrato La productora retuvo el 100% de los ingresos publicitarios

Posteriormente, el 27 de agosto de 2024, el exinterventor Eduardo González firmó un acuerdo para el ciclo de entrevistas "Giros en Línea Recta", conducido por Grandío. El contrato contemplaba:

10 episodios desde septiembre de 2024

desde septiembre de 2024 Costo total de $5.883.995 más IVA

Recuperación mediante publicidad y reparto en partes iguales con RTA tras cubrir costos

Este formato se replicó en acuerdos posteriores:

27 de marzo de 2025 : nueva tanda de 10 capítulos $900.000 más IVA por episodio

: nueva tanda de 10 capítulos Desde septiembre de 2025 , bajo la intervención de Carlos María Curci González : 16 capítulos $1.097.500 más IVA por programa

, bajo la intervención de :

En paralelo, la productora amplió su presencia en contenidos digitales:

29 de agosto de 2025 : contrato para "Enredados" 20 capítulos Emisión en Twitch, YouTube, Facebook e Instagram $900.000 más IVA por episodio

: contrato para 13 de octubre de 2025 : lanzamiento de "La Sala" 50 capítulos $950.000 más IVA por programa

: lanzamiento de

En todos los casos, se mantuvo la misma lógica: financiamiento privado inicial y recuperación a través de ingresos comerciales.

Recursos estatales y participación de RTA

Además de los acuerdos contractuales, RTA aportó infraestructura clave para la producción de los contenidos, lo que incluyó:

Aire de transmisión

Estudios

Maquillaje y vestuario

Escenografía

Personal técnico

Seguridad

Equipos de producción

Estos recursos formaron parte del entramado que permitió la realización de los programas bajo el esquema de coproducción.

La causa judicial

El conjunto de contratos quedó bajo análisis en el marco de una investigación judicial que involucra a Adorni. En este contexto, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó recientemente una serie de medidas de prueba en una causa por presunta malversación de fondos, en la que también aparece Grandío.

Entre las diligencias requeridas se encuentran:

Registros migratorios de ambos desde 2023

de ambos desde 2023 Análisis de posibles vínculos en viajes al exterior

La causa se originó a partir del uso de vuelos privados para un viaje a Punta del Este, pero posteriormente se amplió con nuevos elementos.

Nuevos elementos

Una de las líneas de investigación se vincula con el testimonio de una persona que señaló que el periodista habría abonado el traslado en avión y solicitado que no se emitiera factura, lo que derivó en una investigación paralela por posibles coacciones.

En paralelo, otro expediente analiza transferencias de dinero desde Imhouse a Adorni, detectadas tras el levantamiento del secreto bancario dispuesto por la Justicia.

Los movimientos identificados comprenden:

Total de $1.670.900

Periodo: diciembre de 2022 a diciembre de 2023

Estos datos forman parte del conjunto de elementos que actualmente evalúa la Justicia en el avance de la causa.