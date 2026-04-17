El Gobierno recurre a la Corte para frenar la Ley de Financiamiento Universitario

En una decisión que profundiza el conflicto en torno al financiamiento del sistema universitario, la Casa Rosada avanzó con la presentación de un recurso ante la Corte Suprema con el objetivo de suspender la Ley de Financiamiento Universitario. La medida implica un nuevo capítulo en la estrategia judicial del Ejecutivo, que ya había cuestionado la normativa en instancias previas.

El planteo presentado ante el máximo tribunal retoma los mismos fundamentos que el Gobierno había esgrimido en su apelación ante la Cámara, consolidando una línea argumental que se sostiene en la presunta falta de precisión de la ley.

Los argumentos del Ejecutivo

El eje central del cuestionamiento oficial radica en la forma en que la legislación establece su implementación. Según el Ejecutivo, la norma presenta una falta de detalle respecto a las partidas presupuestarias que deberían ser modificadas para cumplir con lo dispuesto.

En este sentido, el Gobierno argumenta que:

La ley no incluye especificaciones claras sobre las partidas a ajustar.

sobre las partidas a ajustar. Esta ausencia de precisión dificulta su aplicación concreta .

. La implementación de la normativa, tal como está redactada, genera incertidumbre en la ejecución presupuestaria.

La reiteración de estos puntos en cada instancia judicial evidencia la consistencia del planteo oficial, que busca instalar la discusión en torno a la viabilidad técnica y administrativa de la ley.

Continuidad de una estrategia judicial

La presentación ante la Corte Suprema no constituye un hecho aislado, sino la continuidad de una estrategia que el Ejecutivo viene desplegando desde que se inició el proceso de impugnación de la normativa. Al reiterar los mismos argumentos utilizados ante la Cámara, el Gobierno refuerza su posición y busca que el máximo tribunal intervenga para suspender la aplicación de la ley.

Este movimiento judicial refleja la decisión de escalar el conflicto a la instancia más alta del sistema judicial, con el objetivo de obtener una definición que impacte directamente en la vigencia de la legislación.

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