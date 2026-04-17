Capayán: concejal denunció falta de diálogo y exigió aumento salarial al intendente

La situación salarial de los trabajadores municipales de Capayán atraviesa un momento de fuerte tensión, marcado por la ausencia de acuerdos y cuestionamientos políticos. En este contexto, el concejal Roberto Córdoba, del bloque Frente de Todos, expresó su malestar por la falta de avances en las negociaciones y apuntó directamente contra el intendente Alfredo Hoffman.

El eje del conflicto se centra en la ausencia de aumentos salariales y en la dinámica de diálogo entre el Ejecutivo municipal y los representantes gremiales. Según se informó, los gremios fueron convocados a una reunión en el municipio, pero el intendente no participó del encuentro, lo que generó críticas inmediatas.

La ausencia del intendente

Córdoba calificó la situación en términos contundentes, al considerar que la no presencia del jefe comunal en una instancia clave de negociación representa una falta de consideración hacia los trabajadores y sus representantes. "Es vergonzoso. Los gremios fueron citados y el intendente no se hizo presente. Esto demuestra una falta total de respeto hacia los trabajadores y sus representantes", manifestó el edil.

La declaración pone el foco en la importancia del diálogo institucional en el marco de las negociaciones salariales, especialmente en un contexto donde los trabajadores reclaman respuestas concretas.

Fondos provinciales y reclamo por su utilización

Uno de los puntos centrales del planteo de Córdoba está vinculado a la disponibilidad de recursos. El concejal destacó que el Gobierno de la Provincia destinó $115.000.000 al municipio, con el objetivo de atender distintas erogaciones.

En ese sentido, el edil planteó que:

Existe un envío de fondos provinciales al municipio.

al municipio. Estos recursos deberían permitir afrontar compromisos salariales .

. La falta de acuerdos se produce a pesar de contar con financiamiento.

La referencia a este monto introduce un elemento clave en el conflicto, al vincular la discusión salarial con la gestión de los recursos disponibles.

Una situación social que se agrava

El concejal también hizo hincapié en el impacto que la falta de aumentos tiene sobre la vida cotidiana de los trabajadores municipales. En sus declaraciones, describió un escenario que calificó como crítico. "Este desplante a los gremios se suma a los acuerdos salariales incumplidos y agrava aún más la situación de los trabajadores, que hoy se encuentran en una realidad desesperante, sin poder garantizar el plato de comida diario a sus hijos", sostuvo.

La afirmación refleja el nivel de preocupación en torno a las condiciones económicas de los empleados municipales, en un contexto donde la falta de actualización salarial incide directamente en su poder adquisitivo.

Acuerdos incumplidos y falta de avances

Otro de los aspectos señalados por Córdoba es la existencia de acuerdos salariales incumplidos, lo que profundiza el conflicto y debilita la confianza entre las partes. Este elemento se suma a la ausencia del intendente en la reunión con los gremios, configurando un escenario de falta de diálogo efectivo.

En este marco, el reclamo no se limita a la necesidad de un aumento, sino que también apunta a la reconstrucción de los canales de negociación, considerados fundamentales para avanzar en soluciones.

Exigencia de una respuesta inmediata

Frente a este panorama, el concejal formuló un reclamo directo al intendente, exigiendo una definición urgente en materia salarial.

"Señor intendente le exijo que deje de jugar con la necesidad de la gente y brinde un aumento salarial de manera urgente, porque el Gobierno de la Provincia le gira los fondos correspondientes para hacerlo", expresó.

La declaración sintetiza el posicionamiento del edil, que vincula la urgencia del aumento con la disponibilidad de recursos y la necesidad de dar una respuesta inmediata a los trabajadores.