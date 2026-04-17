Tinogasta inaugura su Polo Técnico Profesional

Tinogasta dio un paso significativo en materia educativa con la inauguración de su Polo Técnico Profesional, un espacio concebido para fortalecer la formación de jóvenes y consolidar la oferta académica en el oeste provincial.

El acto estuvo encabezado por el gobernador Raúl Jalil, quien inició su agenda de trabajo en el departamento acompañado por el intendente Ernesto Andrada y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella.

El nuevo predio se presenta como una infraestructura clave destinada a integrar y potenciar la educación técnica en la región, con una mirada puesta en el desarrollo local y la generación de oportunidades.

Integración educativa y proyección universitaria

Uno de los ejes centrales del Polo Técnico Profesional es la unificación de la oferta formativa existente en el departamento. En este sentido, el complejo permitirá concentrar distintas instituciones y niveles educativos:

Tecnicaturas del IES Tinogasta

Ciclo superior de la Escuela Técnica N°2

Centro de Formación Profesional de El Puesto

Parte de la Escuela Agrotécnica

Esta integración apunta a generar un espacio articulado de formación, facilitando el acceso a la educación técnica y optimizando los recursos disponibles.

Además, se proyecta que el complejo pueda convertirse en una futura sede de la Universidad Tecnológica Nacional, lo que ampliaría significativamente las oportunidades de formación superior en la región.

Infraestructura moderna

El nuevo edificio fue diseñado específicamente para responder a las demandas de la educación técnica. Con más de 2.200 metros cuadrados cubiertos, el predio cuenta con instalaciones pensadas para el desarrollo integral de actividades académicas.

Entre sus principales características se destacan:

14 aulas laboratorio completamente equipadas

Un taller general para prácticas técnicas

para prácticas técnicas Salón de Usos Múltiples (SUM)

Sala de profesores

Sector administrativo

Área de primeros auxilios

Cocina-buffet

A esto se suma la incorporación de tecnología moderna, que incluye:

Sistemas de corrientes débiles Cámaras de seguridad Conectividad Instalaciones de audio

Red contra incendios Cañerías Bombas



Estas condiciones garantizan un entorno adecuado para el desarrollo de las actividades educativas, combinando seguridad, conectividad y equipamiento especializado.

Desarrollo regional

Durante su discurso, el gobernador Raúl Jalil destacó la importancia de este tipo de obras para acompañar el crecimiento de sectores estratégicos. En particular, mencionó turismo, producción y minería. "El oeste tiene un rol fundamental en esta etapa", sostuvo, al tiempo que reafirmó el compromiso del Gobierno con el desarrollo del interior.

En esta línea, el Polo Técnico Profesional se presenta no solo como una obra educativa, sino también como una herramienta para el desarrollo económico y social, al formar recursos humanos capacitados en áreas clave.

Impacto local y expectativas a futuro

El intendente Ernesto Andrada subrayó el impacto directo que tendrá el nuevo complejo en la comunidad. Según expresó, permitirá:

Centralizar la formación técnica

Ofrecer un espacio estable para cursos y capacitaciones laborales

Fortalecer las oportunidades para los jóvenes

"Es una obra clave para el presente y el futuro de nuestros jóvenes", afirmó, resaltando el valor del proyecto en términos de inclusión y desarrollo. Por su parte, la directora de la EPET, Amira Yerbohu, definió la inauguración como el inicio de una nueva etapa. "Es la continuidad de un sueño que lleva décadas, pero también el punto de partida para nuevos desafíos", expresó, marcando el carácter histórico de la obra.

Un acto con amplia participación institucional

La inauguración contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, entre ellas el ministro de Educación, Nicolás Rosales Matienzo y el diputado nacional, Sebastián Nóblega. La participación institucional reflejó la relevancia del proyecto y su impacto en distintos niveles de gestión.

Formación, arraigo y futuro

El Polo Técnico Profesional de Tinogasta se proyecta como un espacio destinado a formar, contener y proyectar a los jóvenes, brindándoles la posibilidad de desarrollarse sin necesidad de migrar a otras localidades.

Con una infraestructura moderna, una propuesta educativa integrada y la perspectiva de ampliación hacia el nivel universitario, la iniciativa se posiciona como un pilar estratégico para el crecimiento del departamento y del conjunto del oeste provincial.