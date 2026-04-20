Milei se reunió con el presidente de Israel y recibió una distinción de honor

En el marco de su gira oficial por el país hebreo, el presidente de la Nación, Javier Milei, ha protagonizado una jornada cargada de simbolismo político y académico. Las actividades del jefe de Estado argentino comenzaron en las primeras horas de la madrugada, precisamente a las 4.30 (hora argentina), con una disertación en la Universidad Bar-Ilan, reconocida como la segunda institución educativa más importante de Israel. En este prestigioso escenario, Milei fue galardonado con un Doctorado Honoris Causa, una distinción que la universidad otorgó fundamentada en su "firme y valiente liderazgo en la defensa de la libertad y la democracia", así como por su manifiesto apoyo al Estado de Israel.

La relevancia de este reconocimiento fue subrayada por el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, quien destacó el peso histórico de la institución. Según el diplomático, con este ingreso, el presidente Milei se integra a una lista selecta de grandes personalidades internacionales que han sido galardonadas por dicha universidad, compartiendo el honor con figuras de la talla de Shimon Peres y el expresidente estadounidense George Bush, entre otros líderes de relevancia global. Este acto no solo representó un espaldarazo académico, sino también el preámbulo de una serie de reconocimientos civiles de máximo nivel.

Condecoraciones presidenciales

El punto neurálgico de la agenda institucional tuvo lugar durante el encuentro privado que Milei mantuvo con su par local, el presidente Isaac Herzog. Durante la reunión, el mandatario israelí hizo entrega al jefe de Estado argentino de la Medalla Presidencial de Honor, la cual constituye la máxima condecoración civil de Israel. A través de un comunicado oficial, Herzog justificó la entrega del galardón describiendo a Milei como un líder que representa un liderazgo audaz y que persigue una política clara e inequívoca de apoyo, definiéndolo como un ferviente sionista en todas las circunstancias.

Este acercamiento se produce en un contexto de alta sensibilidad geopolítica, apenas un día después de que el mandatario argentino ratificara su firme respaldo a Estados Unidos e Israel en la guerra contra el terrorismo y contra Irán. En este sentido, Isaac Herzog enfatizó el profundo afecto que el presidente argentino siente por el pueblo de Israel, considerando oportuno honrar sus esfuerzos diplomáticos en nombre del país. La agenda de este lunes concluye a las 17.30 con un cariz espiritual y académico en la Yeshivá Hebron, un centro de estudios avanzado del Talmud de Babilonia, donde Milei será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos.

Acuerdos estratégicos

Más allá de los honores, la visita ha servido para sellar compromisos concretos que profundizarán la relación bilateral entre Argentina e Israel. Tras una declaración conjunta previa con el primer ministro Benjamín Netanyahu, se confirmaron iniciativas que abarcan desde la conectividad hasta la seguridad nacional. Entre los puntos técnicos y estratégicos más destacados de la cooperación acordada se encuentran:

Conectividad Aérea: Confirmación de una ruta directa entre Buenos Aires y Tel Aviv que operará a partir de noviembre.

Seguridad y Defensa: Firma de memorándums de entendimiento en materia de inteligencia artificial aplicada y lucha contra el terrorismo.

Diplomacia Regional: Suscripción a los denominados "Acuerdos de Isaac", diseñados para fortalecer los vínculos comerciales, culturales y estratégicos con Latinoamérica.

Eje Político: Ratificación de la intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén y compromiso en la lucha contra el antisemitismo y el narcotráfico.

El cierre de la agenda oficial

El itinerario del presidente Milei continuará durante el martes con un fuerte componente cultural y religioso. La jornada iniciará a las 10.30 con un encuentro con rabinos, seguido de una visita a la Iglesia del Santo Sepulcro a las 16. No obstante, el momento de mayor impacto simbólico ocurrirá a las 21, durante la ceremonia oficial por el 78° Día de la Independencia de Israel en el Monte Herzl. Según confirmó el canciller israelí, Gideon Sa'ar, Milei tendrá el honor histórico de ser el primer líder extranjero en llevar una de las antorchas por las doce tribus de Israel durante el encendido oficial.

Tras una segunda visita al Muro de los Lamentos, el mandatario y su comitiva emprenderán el regreso a las 23.30. De acuerdo con la planificación de la agenda oficial, el aterrizaje en Buenos Aires está previsto para el próximo miércoles a las 10, concluyendo así una visita oficial que deja a la Argentina en una posición de alianza estratégica sin precedentes con el Estado hebreo en materia de servicios aéreos, tecnología y geopolítica.