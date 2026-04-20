Catamarca lanzó formación tecnológica con estándares internacionales

La provincia de Catamarca ha marcado un hito fundamental en su trayectoria hacia la modernización y el desarrollo humano con la presentación oficial de FORTEC (Formación Tecnológica Catamarca). Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno provincial, no se limita a ser un simple programa de capacitación, sino que se constituye como una campaña de alfabetización digital integral diseñada para expandir y democratizar el acceso a la formación de alta calidad. El objetivo central es claro: preparar a la comunidad catamarqueña para enfrentar los desafíos que propone el futuro del trabajo y la educación en un entorno globalizado.

Para garantizar que esta propuesta cumpla con los niveles de excelencia necesarios, el Gobierno ha establecido una alianza estratégica con el Centro de Capacitación en Alta Tecnología para Latinoamérica y el Caribe (CCATLAT). Gracias a este acuerdo, Catamarca logra integrarse formalmente a la red global de Cisco Networking Academy. Esta vinculación es el pilar que asegura que los contenidos impartidos mantengan estándares internacionales, permitiendo que los ciudadanos accedan a conocimientos de vanguardia que, hasta hace poco, parecían reservados a grandes centros urbanos o instituciones privadas de alto costo.

Una oferta académica flexible

El programa FORTEC destaca por su accesibilidad y diseño centrado en el usuario. Se trata de una batería de cursos gratuitos, bajo modalidad online y autoasistidos, lo cual elimina las barreras geográficas y temporales que suelen dificultar el aprendizaje continuo. Al no contar con requisitos previos, la convocatoria se vuelve verdaderamente inclusiva, permitiendo que cada participante gestione su propio ritmo de estudio. El gran valor añadido de esta propuesta reside en que los egresados obtendrán certificaciones con reconocimiento internacional, las cuales están estrictamente alineadas con las habilidades que hoy resultan más codiciadas por el mercado laboral en todo el mundo.

La currícula de FORTEC ha sido seleccionada meticulosamente para cubrir las áreas más estratégicas de la era contemporánea. Los ejes temáticos que componen la oferta educativa son:

Seguridad y conectividad: Incluye formación especializada en redes y ciberseguridad.

Innovación digital: Aborda campos disruptivos como la inteligencia artificial, la ciencia de datos y el Internet de las Cosas (IoT).

Desarrollo técnico: Se enfoca en el aprendizaje de lenguajes de programación y diversas tecnologías de la información.

Habilidades profesionales: Contempla el dominio del inglés técnico, la ciudadanía digital y las competencias laborales fundamentales.

Impacto social y modernización del Estado

La visión de FORTEC trasciende la capacitación individual y busca generar un impacto sistémico en la sociedad. Para ello, el programa ha sido segmentado para alcanzar de manera efectiva a diversos actores sociales. Se han planificado cohortes específicas para docentes a lo largo del año, reconociendo su rol multiplicador en el sistema educativo. Asimismo, se busca potenciar a los estudiantes para robustecer su trayectoria académica y a los empleados públicos, lo cual representa un impulso directo hacia la modernización del Estado. Finalmente, el programa está abierto al público en general, brindando una herramienta concreta para quienes desean mejorar su perfil laboral y competitividad.

Desde el Gobierno provincial, la mirada es ambiciosa y estratégica. Han definido a FORTEC como el punto de partida para construir una red provincial de formación tecnológica, consolidando un ecosistema educativo que sea más moderno, accesible y que esté en sintonía con las realidades del mundo actual. No se trata solo de enseñar a usar herramientas, sino de fomentar la inclusión digital y fortalecer las capacidades técnicas necesarias para sostener los procesos de innovación en todo el territorio provincial.

Información para interesados e inscripciones

La provincia invita a todos los ciudadanos a formar parte de esta transformación educativa que ya se encuentra en marcha. Las inscripciones se encuentran formalmente abiertas para todos los interesados en participar de esta experiencia de formación internacional.

Portal de inscripción: https://portal.catamarca.gob.ar/paginas/formacion-tecnologica-catamarca-5

Modalidad: Virtual, gratuita y sin requisitos de conocimiento previo.

Certificación: Avalada internacionalmente por Cisco Networking Academy.