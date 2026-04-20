Impulsan un padrón único para transparentar la asistencia social

En el ámbito de la Cámara alta de la Provincia, se ha formalizado la presentación de un proyecto de Ley que pretende transformar de manera sustancial la forma en que el Estado gestiona y entrega sus recursos asistenciales. Se trata de la creación del Padrón Único Provincial de Beneficiarios de Ayudas, Asistencias y Beneficios Sociales, una herramienta administrativa de alto impacto impulsada por el Senador capitalino Ramón Figueroa Castellanos. Esta iniciativa surge con el objetivo primordial de ordenar y sistematizar la totalidad de la información vinculada a las políticas sociales que se despliegan en la provincia, buscando superar la fragmentación que históricamente ha caracterizado a estos procesos.

La propuesta legislativa fundamenta su relevancia en la necesidad de optimizar la asignación de recursos públicos, un factor determinante en tiempos donde la eficiencia estatal es una demanda ciudadana constante. Al establecer un registro centralizado, el Estado podrá contar con una visión clara y actualizada de su llegada al territorio, permitiendo identificar de manera precisa hacia dónde se dirigen los fondos y bajo qué condiciones. Este enfoque no solo apunta a una mejor administración financiera, sino que se erige como un mecanismo de control preventivo para evitar la superposición de beneficios, asegurando que la ayuda llegue de manera justa a quienes realmente se encuentran en una situación crítica.

Criterios de equidad en la asistencia estatal

Uno de los pilares fundamentales de este proyecto de Ley es la garantía de criterios de equidad, transparencia y eficiencia. El espíritu de la norma sostiene que la existencia de una base de datos unificada es la única vía para fortalecer el acompañamiento integral que el Estado debe brindar a personas y familias en situación de vulnerabilidad. Al concentrar la información de todos los organismos provinciales en un solo sistema, se elimina la opacidad en la entrega de ayudas y se establecen reglas de juego claras para todos los actores involucrados.

El articulado del proyecto es taxativo respecto a quiénes deben alimentar este padrón. Según lo propuesto, deberán incorporarse de manera obligatoria las ayudas otorgadas por el Poder Ejecutivo, incluyendo sus respectivos ministerios y organismos descentralizados. Asimismo, la obligación se extiende a los beneficios brindados por el Poder Legislativo y cualquier otra dependencia de carácter provincial que ejecute acciones de asistencia social o económica. La base de datos no será un mero listado de nombres, sino un sistema complejo que deberá contener:

Datos identificatorios precisos de los beneficiarios para evitar errores de identidad.

Tipo de ayuda otorgada, discriminando su naturaleza específica.

Organismo otorgante, identificando la dependencia responsable de la partida.

Monto, periodicidad y fecha de asignación, permitiendo un seguimiento temporal del beneficio.

Marco legal y coordinación con los municipios

La creación de un registro de estas características conlleva una gran responsabilidad en el manejo de la información. Por ello, el proyecto contempla de manera explícita la protección de los datos personales. El tratamiento de toda la información recolectada deberá ajustarse estrictamente a la normativa vigente, garantizando la confidencialidad de los ciudadanos y asegurando que el uso de los datos sea exclusivo para fines de diseño, ejecución y evaluación de política pública. Se busca, de este modo, proteger la privacidad de las personas mientras se mejora la gestión administrativa.

Por otro lado, la iniciativa no pretende ser un sistema aislado de la capital o de los organismos centrales. El proyecto invita a los municipios de toda la provincia a adherir a la Ley. El objetivo final es conformar un sistema integrado de alcance provincial que permita tener una trazabilidad real de la asistencia en cada rincón del territorio, fomentando una coordinación federal interna que hoy se ve limitada por la falta de información compartida entre las distintas jurisdicciones locales y el gobierno central.

El Estado como garante

En los fundamentos de la propuesta, se hace hincapié en que la ausencia de un registro unificado no es solo un problema burocrático, sino que representa una limitación para el ejercicio de los derechos. La falta de datos sistematizados dificulta una mirada integral sobre las trayectorias de los beneficiarios, impidiendo que el Estado evalúe si la asistencia brindada está cumpliendo el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias. Se advierte con preocupación que esta dispersión de datos limita la llegada de la asistencia a quienes más lo necesitan, favoreciendo en ocasiones a sectores que ya cuentan con otros soportes estatales.

En definitiva, la propuesta del Senador Figueroa Castellanos se enmarca en una estrategia más amplia para consolidar políticas sociales más inclusivas y coordinadas. Al basar la toma de decisiones en información precisa y verificable, la provincia da un paso hacia la profesionalización de su área social. El foco se mantiene puesto en la mejora de la calidad de vida de los sectores más vulnerables, entendiendo que un Estado moderno debe ser, ante todo, un Estado transparente que utiliza la tecnología y los datos para servir mejor a su comunidad.