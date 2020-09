Aguirre dió detalles sobre la Comisión Consultiva de Salud

La determinación de Ejecutivo y del COE de conformar una Comisión Consultiva del sistema de salud, genera una apertura la cual era largamente esperada por diversos sectores. Al respecto se refirió el ministro de Seguridad y presidente del COE, Gustavo Aguirre, quien aseguró que este paso ahora propone poder analizar el sistema de “semáforo”. Esta instancia podrá luz a los parámetros de la comunidad en cuanto a las determinaciones que se puedan tomar, en función del incremento de casos o no. “Queremos clarificar a partir de parámetros más objetivos para que la comunidad comprenda la decisión que se toman y por qué se toman. Esta Comisión Consultiva del sistema de salud identificará en qué etapa estamos hoy, de acuerdo al alcance y al nivel de ocupación del sistema de salud, y en virtud de eso vamos a considerar si corresponden mayores habilitaciones o no”, declaró Aguirre a Radio Valle Viejo.

Sobre las nuevas habilitaciones y las extensiones horarias, el ministro de Seguridad aseguró que “hay una necesidad de trabajar, soy muy consciente de eso, pero también es necesario que cuidemos la salud. Y en ese contrapunto buscar un equilibrio. Basta ver lo que pasa en las provincias limítrofes, la tremenda situación que están viviendo, con los sistemas de salud colapsados. Por eso es importante que tengamos en cuenta esto a la hora de tomar las decisiones. No son fáciles ni cómodas, cada decisión que tomamos muchas veces genera malestar en algunos sectores, pero la verdad es que hay que tener una gran responsabilidad, y no estar pensando si te critican o no. Sino en hacer lo que haya que hacer para defender la situación sanitaria de la provincia”.

Aguirre comentó que se trabaja en la definición de tres etapas con criterios y parámetros objetivos que serán de ayuda ante los cambios sanitarios que fueran a presentar. “Esto se hace en el marco de que ya se declaró la circulación comunitaria y el objetivo principal pasa a ser que cuidemos el sistema de salud, que no se colapse”, finalizó.