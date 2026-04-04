Milei busca retomar la agenda con leyes en el Congreso y respaldo a Adorni tras la polémica

En la Casa Rosada consideran que el llamado "caso Adorni" aún condiciona la agenda oficial, pero confían en que su impacto será limitado y podrá superarse en los próximos días. En ese contexto, el presidente Javier Milei decidió sostener a Manuel Adorni como jefe de Gabinete y desplegar una estrategia política para recuperar la iniciativa.

En el entorno del mandatario sostienen que el funcionario no incurrió en un delito ni en un error grave, aunque reconocen que las dificultades para explicar las denuncias lo debilitaron políticamente y obligaron a activar un esquema de contención y control de daños. Como señal de respaldo, Milei lo recibió en la Quinta de Olivos y lo abrazó públicamente durante el acto de homenaje a los caídos en Malvinas. Además, le asignó una agenda intensa: Adorni encabezará una reunión de Gabinete y mantendrá encuentros con ministros en los próximos días.

Impacto en la opinión pública

En el oficialismo analizan el efecto del episodio en la opinión pública. Una encuesta de la consultora CB registró una caída de 20 puntos en la imagen de Adorni, quien aspira a competir por la jefatura de Gobierno porteña. Sin embargo, mediciones posteriores indicaron que el impacto sobre la figura presidencial fue menor: el sondeo de marzo marcó una baja de 4,5 puntos para Milei.

El Gobierno concluye que la principal preocupación social continúa siendo económica. Según ese relevamiento, el 46% de los consultados señaló a los bajos salarios y la pérdida del poder adquisitivo como el problema central.

Economía y cambio de eje político

La estrategia oficial busca desplazar la atención hacia logros que considera recientes, como el fallo de la justicia estadounidense que revocó la condena contra la Argentina por 16.000 millones de dólares y la baja del índice de pobreza al 28,2% informada por el INDEC.

En paralelo, el Ejecutivo intenta ordenar el frente parlamentario y avanzar con su agenda de reformas. Entre los objetivos inmediatos figuran la constitución de la Bicameral de Inteligencia y el tratamiento de la ley de glaciares, además de un paquete más amplio de proyectos que el oficialismo busca impulsar antes del Mundial.

La actividad política, reconocen en el Gobierno, tendrá una ventana limitada antes del calendario electoral, por lo que buscan acelerar las iniciativas legislativas con el respaldo de aliados en el Congreso.

Tensiones judiciales y señales de la economía

El escenario se completa con frentes abiertos en el ámbito judicial. A pedido de la CGT, un magistrado dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación de 82 artículos de la ley de modernización laboral aprobada por el Congreso.

La economía continúa siendo el eje central de la gestión. El ministro Luis Caputo anticipó que la inflación de marzo superará el 3% y advirtió sobre remarcaciones de precios y una caída del 3% en la producción industrial informada por la Unión Industrial Argentina.

El funcionario reiteró que no habrá devaluación, aunque admitió que la recuperación es desigual y no llega a todos los sectores al mismo tiempo. En ese marco, el Gobierno adoptó medidas para contener el precio de los combustibles, entre ellas acuerdos entre petroleras y refinadoras, la reducción del precio del biodiésel, la postergación del impuesto a los combustibles líquidos y la habilitación de cortes con hasta 15% de biocombustibles.

Con este equilibrio entre gestión, economía y política, el Ejecutivo busca dejar atrás la polémica y recuperar el control de la agenda pública.