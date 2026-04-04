La Iglesia alertó por el aumento de la demanda social y una crisis en discapacidad

La Iglesia católica advirtió que crecen los pedidos de asistencia social en el país y describió una situación "muy complicada" en los grandes centros urbanos, un escenario que también repercute en provincias como Catamarca.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, señaló que se registra un aumento sostenido en la cantidad de personas que recurren a Cáritas. "Se nota el incremento del número de personas que piden la asistencia de Cáritas", afirmó en diálogo con Radio Mitre, y remarcó que "en los grandes centros urbanos la situación es muy complicada".

Al referirse al vínculo con el Gobierno nacional, Colombo aclaró que la postura de la Iglesia no responde a una oposición política. "Nosotros en realidad siempre estamos pensando en función del bien común. Nunca es en el tono de una oposición política o partidaria", sostuvo.

El titular del Episcopado insistió en la necesidad de reforzar la atención a los sectores más vulnerables. "Nos importa profundamente la atención de las personas más vulnerables", subrayó.

En la entrevista también abordó la situación de las personas con discapacidad y el funcionamiento de las instituciones que las asisten. Advirtió que desde hace meses no se registran pagos vinculados a prestaciones, lo que afecta el sostenimiento de distintos espacios.

Colombo explicó que muchas instituciones dependen de esos recursos para su funcionamiento cotidiano. "En muchos casos, por ejemplo, los cotolengos de Don Orione dependen de lo que se tiene que pagar para el pago de profesionales y para mantener también muchas de las estructuras que esos centros imponen", detalló.

El pedido al Ministerio de Salud

La Iglesia envió una carta al ministro de Salud, Mario Lugones, en la que denuncia el retraso y la insuficiencia de los aportes estatales destinados a instituciones dedicadas al cuidado de personas con discapacidad y reclama "una respuesta concreta, visible y urgente".

En la misiva, los obispos advirtieron que "muchas de esas instituciones se encuentran hoy en una crisis económica de extrema gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales", lo que compromete aspectos esenciales de la atención como la alimentación, los medicamentos y el pago de salarios.

Además, señalaron que los compromisos de organismos nacionales "no se regularizan desde finales de 2025", mientras las instituciones deben afrontar costos actualizados de funcionamiento y personal.

"Por eso suplicamos que pueda encontrarse una respuesta concreta, visible y urgente que permita dar estabilidad a este sector tan vulnerable. La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas", concluyó la carta.