Tras su salida del Gobierno, Massaccesi se defendió por el crédito del Banco Nación: "No cometí ningún acto ajeno a la ley"

El exjefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, se defendió públicamente luego de que la ministra Sandra Pettovello le pidiera la renuncia en medio de la polémica por créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios.

La controversia tomó alcance nacional —con impacto también en provincias como Catamarca— tras conocerse que miembros del equipo económico y legisladores oficialistas accedieron a préstamos de hasta US$350.000. En ese marco, desde la oposición presentaron un pedido de informes para conocer detalles de la operatoria.

"A partir de las versiones públicas sobre mi salida del Gobierno, aclaro que no cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos", expresó Massaccesi en su cuenta de X.

El exfuncionario lamentó su salida del Ejecutivo y afirmó: "Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi dos años en el Ministerio de Capital Humano". Además, deseó que el Gobierno "continúe por la senda del ordenamiento económico".

La defensa por el crédito

En su descargo, Massaccesi detalló que la solicitud del crédito hipotecario se realizó "de manera completamente transparente, vía web, adjuntando toda la documentación requerida".

También remarcó que se trata de una línea de financiamiento impulsada por el Ejecutivo a la que accedieron "miles de argentinos". "Es un crédito que asumimos con responsabilidad, a 30 años, y que vamos a honrar", sostuvo.

De acuerdo con la reglamentación del Banco Nación, los créditos para el sector público pueden ser solicitados por trabajadores en relación de dependencia, clientes de empresas con capital mayoritariamente estatal y empleados de compañías del Grupo YPF que cobren sus haberes a través de la entidad.

En ese contexto, Massaccesi concluyó: "Que quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier ciudadano, cumpliendo las reglas, no constituye un ilícito. Por el contrario, refleja un estándar de transparencia y coherencia que debemos sostener".