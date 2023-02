Agustín Rossi es el principal candidato para reemplazar a Juan Manzur en la Jefatura de Gabinete

El presidente Alberto Fernández anunció ayer que Juan Manzur se alejará de la jefatura de Gabinete y volverá a su provincia, Tucumán, donde comandará la campaña electoral en la que peleará por la vicegobernación de esa provincia. Ahora el jefe de Estado está abocado a definir a su sucesor, que muy probablemente será Agustín Rossi, actualmente a cargo de la intervención en la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Otros nombres que se manejaron fueron los de Juan Manuel Olmos, quien se desempeña como vicejefe de Manzur en la Casa Rosada, y de Daniel Scioli, actual embajador en Brasil.

Rossi, cercano al Presidente y confidente diario, ya integró el elenco de ministros al frente de la cartera de Defensa en los primeros meses de gestión. El dirigente rosarino asumió en la AFI en reemplazo de Cristina Caamaño a mediados del año pasado y en varios momentos se lo mencionó como candidato a ocupar un rol dentro del Gabinete. Ahora es la primera opción que maneja el Presidente, en medio de la tensión política que atraviesa el Frente de Todos. Ya hubo conversaciones con el santafesino y aparece como el postulante más firme al cargo.

La designación del reemplazante de Manzur se definirá en los próximos días, probablemente antes del 15 de febrero, la fecha límite que se puso el jefe de Gabinete para dejar su despacho en el primer piso de la Rosada.

El primero que fue sondeado para asumir en lugar de Manzur fue su segundo, Juan Manuel Olmos, quien planteó que prefiere dedicarse a ordenar el clima interno en la coalición oficialista. El ex jefe de asesores de Alberto Fernández consideró que serían incompatibles las dos funciones. Fue el elegido para aglutinar a los actores del peronismo que el jueves 16 de febrero se reunirán en la sede porteña del PJ donde se empezará a discutir la estrategia electoral de cara a los comicios de este año. A eso se dedicará.

Scioli, con un rol importante en Brasil donde desde que se instaló trabajó en contener las diferencias con Jair Bolsonaro y ahora acercó posiciones con Lula da Silva que posibilitaron el relanzamiento de la relación entre ambos países, surgió como tercera alternativa. Pasó fugazmente el año pasado como ministro de Desarrollo Productivo tras la renuncia de Martín Guzmán y con la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía le ofrecieron retornar a Brasil. Su nombre, cada vez que se aleja un ministro, suena en las cercanías del despacho presidencial.

El alejamiento de Manzur había empezado a circular desde octubre del año pasado pero demoró en cristalizarse porque Fernández no quería debilitar aún más al Gabinete, del que querían alejarse Juan Zabaleta y Jorge Ferraresi, quienes pretendían regresar a sus zonas de influencia, Hurlingham y Avellaneda, respectivamente, para retomar el control de su tropa, pensando en el desafío electoral que se avecina.

Manzur había llegado a la Jefatura de Gabinete en septiembre de 2021 luego de que el resultado adverso del oficialismo en las elecciones de medio término provocara un terremoto interno en el oficialismo. Lo propuso la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para darle mayor volumen político al Gobierno. Tuvo, durante su gestión, momentos de menor y de mayor protagonismo.

Durante la tarde de ayer, en un acto en Tucumán, Alberto Fernández anticipó la salida de Manzur, pero lo hizo en tono de campaña. “Vamos a devolverle a Juan a los tucumanos para que trabaje con los tucumanos, para que lleve al triunfo al peronismo y Osvaldo Jaldo sea gobernador”, indicó.

El ministro abandonará la Casa Rosada para hacer campaña junto a Osvaldo Jaldo, el actual gobernador, con el que compartirá fórmula. En esta oportunidad será a la inversa que en el 2019 y en la boleta aparecerá la dupla Jaldo-Manzur. “Hubo momentos complicados, tuve que soportar una pandemia, tuve que soportar la guerra, tuve que soportar conflictos internos, por qué no decirlo. Hubo algún momento difícil donde necesité de Juan para que me acompañara en la jefatura de Gabinete de ministros. Le pedí que viniera, que dejara el gobierno de Tucumán durante un tiempo, para que me ayudara”, elogió el Presidente.

“Gracias Juan por acompañarme todo este tiempo que lo hiciste. Lo hiciste lealmente, lo hiciste bien, lo hiciste con mucha fuerza, lo hiciste con las consignas que teníamos de buscar la unidad. Gracias, Juan, porque me ayudaste todo este tiempo”, agregó el jefe de Estado en la visita a Tafí Viejo, en el acto de inauguración de las estaciones transformadoras Los Nogales y El Manantial en Tucumán, al tiempo que anunció la construcción de una línea de alta tensión que beneficiará a más de 200.000 familias e industrias tucumanas y de una nueva estación transformadora en el departamento de Leales.

Manzur, a su turno, eligió enviar un mensaje hacia el interior del Frente de Todos que la semana que viene tendrá la reunión de la mesa nacional y apoyó la estrategia que impulsa Fernández: “Lo que vos decidas, el peronismo tucumano te va a seguir. Se vienen momentos de puntos de inflexión en la vida política de Argentina”.

“Hay que actuar con prudencia, con serenidad. No puede ser que este país que está despegando después de todo lo que nos está pasando no puede ser que vuelva a los que lo fundieron”, expresó luego.

Esta mañana, Manzur recibió al ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, en Balcarce 50. Junto a un grupo de funcionarios de la provincia norteña firmaron convenios de asistencia técnica, económica y financiera.