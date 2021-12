Alberto Fernández afirmó que seguirá reclamando por la liberación de Milagro Sala

Durante un acto junto a las Madres de Plaza de Mayo, el presidente Alberto Fernández pidió "una Justicia mejor" y se comprometió a "seguir reclamando" por la liberación de Milagro Sala. "Voy a estar siempre trabajando al lado de los que están injustamente presos", dijo.

El sistema institucional argentino no pone en mis manos la suerte de todos ellos, pero eso no me quita a mí la responsabilidad de seguir reclamando por ellos. Sepan que hablo con Milagro y que pienso permanentemente en lo que le pasa a Milagro", agregó el mandatario durante el homenaje a las 12 personas secuestradas por la última dictadura en la Iglesia de la Santa Cruz, en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y dos monjas francesas.

También aprovechó el lugar para convocar al acto que el Frente de Todos organiza este viernes en Plaza de Mayo para celebrar el regreso de la democracia a la Argentina.

"Acá estamos de pie, reclamando que en la Argentina haya Justicia, una Justicia mejor, y vamos a seguir peleando por eso", dijo Fernández, y agregó que "a veces se corporativiza y hace necesario frente a ello pedir verdad y justicia, que es lo que deben garantizar jueces".

En 2018, Sala fue juzgada y absuelta por el delito de amenazas contra policías. Se la acusó de amenazar a efectivos por teléfono en medio de un procedimiento judicial contra otra dirigente social. "Cuando les ponga yo una bomba me van a conocer, los voy a hacer volar a la mierda", habría dicho la dirigente.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 entendieron que las únicas pruebas que existían eran el relato de los policías y la absolvió. Pero la fiscalía apeló esta determinación y la Cámara de Casación provincial revocó la absolución de Sala e impulsó una condena a tres años y dos meses de prisión.

El argumento de la Cámara fue que consideró "creíbles" los dichos de los agentes y se encontró un parte en el que se describía cuál habían sido las palabras usadas por la líder de la Tupac.

Luego el Superior Tribunal de Jujuy revisó el asunto y decidió imponerle a Sala una condena de dos años de cumplimiento efectivo.