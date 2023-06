Alberto Fernández dijo que "hay un abuso desmedido de la libertad de prensa"

Alberto Fernández, volvió a atacar a los periodistas y a los medios de comunicación. Y pidió que esos periodistas "corruptos" muestren sus bienes y expliquen cómo hicieron su fortuna. El presidente Fernández aseguró que "hay un abuso desmedido de la libertad de prensa". Destacó que hay periodistas corruptos que "reciben plata para decir lo que dicen". Y pidió que la gente descubra a esos periodistas que difaman, mienten y son corruptos.

Sus palabras generaron el rechazo de dirigentes opositores y de entidades representativas del periodismo y los medios, que cuestionaron el caracter "abusivo" de la libertad de prensa, así como las acusaciones generalizadas contra periodistas y medios.

El discurso del Presidente se dio este martes en la presentación de la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia, en el Museo del Bicentenario, de Casa Rosada, donde Fernández hizo referencias a que "no hay espacio para la corrupción" en la administración pública. Y desplegó sus críticas contra la prensa y la Justicia, en un acto que compartió con el jefe de Gabinete y precandidato presidencial, Agustín Rossi.

"Siempre digo que en toda la democracia no hubo la libertad de prensa que existe hoy en Argentina. Hasta hay un abuso desmedido de la libertad de prensa. Se miente, se difama, se injuria, pero nosotros no reaccionamos. Y confiamos en que la ciudadanía descubra quién es el difamador, el mentiroso, quién es el periodista corrupto que recibe plata para decir lo que dice. Dejemos que lo descubra la gente", planteó Fernández.

"Esperemos que alguna vez esos periodistas muestren sus bienes y nos expliquen cómo siendo locutores de un programa tienen semejantes departamentos. Pero yo tengo la tranquilidad de que nunca perseguí a un periodista, nunca llamé a un diario para decir 'bajen una nota', nunca llamé a un medio para decir 'pongan una nota', nunca... Así me va, pero me voy a descansar en paz", agregó el mandatario.

No es la primera vez que Fernández habla de un abuso de la libertad de prensa. Pocos días atrás, en medio de un acto, aseguró que hay candidatos a la presidencia -en referencia a la oposición- que “dicen barbaridades” y “no ejercen la libertad de prensa sino que abusan" de ella. En sintonía con el libro sobre “lawfare” que publicó su secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, donde acusó a los "medios hegemónicos" de articular con sectores de la oposición y la Justicia para perseguir a dirigentes peronistas.

El Presidente ya había criticado duramente al periodismo en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, hace tres meses, cuando dijo que su gestión debió soportar una "sistemática" campaña de desinformación, que hubo un cerco informativo para evitar que se diera publicidad a sus actos de gobierno y que hubo tergiversación de los hechos para confundir a la sociedad. Ya en esa ocasión el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), entre otras entidades, había cuestionado ese discurso contra la prensa.

Críticas al discurso de Fernández

En esta ocasión, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) mostró su "preocupación" por las declaraciones de Fernández, en las que -entre otros conceptos- dijo que "hay un abuso desmedido de la libertad de prensa".

"Los medios y periodistas están sujetos a eventuales responsabilidades ulteriores, que deberán ser determinadas exclusivamente por el Poder Judicial. Y no están exceptuados de dar cuenta ante la sociedad y la Justicia de cualquier imputación ética o legal que los involucre", dijo ADEPA "Pero nada de lo antedicho puede limitar o transformar en abusivo el ejercicio del derecho a informar u opinar sobre la cosa pública y los actores que la gestionan o buscan gestionarla", sostuvo la entidad.



Silvana Giudici, directora del ENaCom por la oposición parlamentaria y presidenta de la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia), dijo que "la libertad de prensa es un rasgo característico de la democracia. Todas las dictaduras comenzaron con alguien que decía 'hay un abuso desmedido de la libertad de prensa'. Ejemplos: Alemania y Rusia en los 30, Chile y Argentina en los 70, Venezuela hoy. Son antidemocráticas sus palabras de hoy Presidente", aseguró Giudici.

También salió a cuestionarlo la vicepresidenta del bloque de diputados radicales, Karina Banfi: "El presidente argentino Alberto Fernández ahora es catador de la libertad de prensa y concluye que 'hay un abuso desmedido de la libertad de expresión'. Y de paso crea cazas de brujas. Tan perverso como sus amigos autócratas de la región", sostuvo Banfi.

Algunos críticos señalaron que Fernández debería mirar a su propio gobierno, por los cientos de millones de pesos que le da al periodista y empresario de medios K Roberto Navarro, que en los últimos dos años le aumentó un 694% la publicidad oficial, con $437 millones en 2022, para que monte un multimedio, con radios y una plataforma audiovisual, que este miércoles lanza su propio canal de noticias.