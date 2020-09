Alberto Fernández dijo que quieren cerrar grietas, pero volvió a criticar al macrismo por la falta de dólares

El presidente Alberto Fernández encabezó este jueves, desde el predio Procrear del partido bonaerense de San Antonio de Areco, la entrega de 588 viviendas para familias de las provincias de Misiones, Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero y Buenos Aires. Desde allí, aseguró que su Gobierno está para “cerrar grietas” y recriminó que durante la gestión anterior las obras quedaron paradas.

“No tengo ganas de andar estrujando el pasado. El intendente (Francisco Ratto) no es de mi partido y lo acompaño. No estamos sembrando grietas, ni mucho menos, lo único que queremos es cerrarlas, que nos demos cuenta de que detrás de cada casa inconclusa hay una lógica que subyace en quienes gobiernan”, resaltó.

Y advirtió: “Yo no estoy en paz con mi conciencia, porque pienso en los miles de argentinos que esperan una casa a dónde vivir”.

Fernández advirtió que cuando asumió su mandato se encontró con “11.000 viviendas a punto de ser terminadas”. Y resaltó: “Dejaron de construirlas en 2015, apenas llegaron al gobierno. Así quedaron muchas obras paradas que los argentinos esperan que terminemos”.

El Presidente explicó que entre las construcciones que fueron abandonadas durante el macrismo, había algunas que pertenecían al Procrear y otras que el Estado tomó con recursos propios, “porque hay personas a las cuales se les hace imposible acceder y pagar un crédito”, justificó.

Y resaltó: “Esas obras también se empezaron antes de 2015 y quedaron abandonadas durante cuatro años. Esto se repite en cada obra, en cada lugar, es lo que pasa con la Obra Pública”.

El Jefe de Estado continuó haciendo referencia a la gestión de Cambiemos y señaló: “En esos años tomamos deudas una y otra vez, los pícaros compraron dólares, se los llevaron fuera del país y una vez más tuvimos que llegar para poner orden”.

Fernández aseguró que durante el gobierno de Mauricio Macri se le dio “vía libre a los pícaros para romper el trabajo, destruir el crecimiento y para especular y ganar ellos solos”.

“Ayer escuchaba a alguien decir que el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) dijo nueve veces macrista, yo no me ofendo que me llamen peronista”, subrayó.

La de este jueves, fue la primera gran entrega de viviendas del Procrear durante la gestión de Fernández. Las mismas fueron construidas dentro de desarrollos urbanísticos ubicados en San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires; en Posadas, Misiones; en Maipú, Mendoza; en Chilecito, La Rioja, y en la ciudad de Santiago del Estero.

Cerca del mediodía, el Presidente llegó al barrio Papa Francisco, que contiene las 92 viviendas construidas en el marco del Procrear en San Antonio de Areco. Lo acompañaron el Gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat María Eugenia Bielsa, la directora de la Anses Fernanda Raverta y el intendente de la localidad, Francisco Ratto. También estuvieron entre el público el ministro del Interior Eduardo de Pedro y el ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Katopodis.

El anuncio de realizó con comunicaciones virtuales en directo con cada una de las provincias en cuyos desarrollos urbanísticos se entregarían viviendas. Participaron los gobernadores, de La Rioja, Ricardo Quintela; de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Misiones, Oscar Aguad; y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

Durante su discurso, el Gobernador bonaerense resaltó el lanzamiento del Procrear en julio de 2012, durante la gestión de la actual vicepresidenta. "Cristina (Kirchner) hablaba de decenas de miles de viviendas, de soluciones habitacionales que se necesitaban imperiosamente”, comenzó diciendo Kicillof.

Y continuó: “De 2012 a 2015 se dieron más de 200 mil soluciones con el Procrear, algunos créditos para la casa propia, otras para el mantenimiento, otros estos desarrollos habitacionales”.

Luego, recriminó que “algunos dan consejos, censuran o critican lo que se hace”. Y resaltó: “Son los mismos que deberían explicar por qué estas viviendas, que se iniciaron en 2014, estuvieron cuatro años paradas".