Alberto Fernández insistió sobre la producción: "la solución de la pobreza es el trabajo, no los planes"

El presidente Alberto Fernández sostuvo que los peronistas celebran la industria "todos los días", dijo que el empresariado que necesita la Argentina es el que "arriesga, convoca al trabajo, gana e invierte", y afirmó que "nadie defiende más a la clase media" que las políticas del Frente de Todos.



Así lo expresó este viernes tras recorrer el Parque Industrial Hudson, en el partido bonaerense de Berazategui, donde visitó las instalaciones del laboratorio Bina Pharma, que fue habilitada en febrero de 2020 y se dedica a la producción de sueros inyectables para uso humano mediante un proceso de elaboración que maximiza las condiciones de esterilización.

El mandatario estuvo acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; la precandidata a diputada bonaerense, Victoria Tolosa Paz; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y los intendentes de Berazategui, Juan José Mussi, y de Quilmes, Mayra Mendoza, entre otros.

En ese marco, el Presidente dijo que "los peronistas todos los días celebramos la industria y creemos en ella; no tenemos un día, todos los días la celebramos", luego de que este jueves se conmemorara el Día de la Industria que el mandatario celebró en el municipio chaqueño de Fontana, junto al gobernador Jorge Capitanich y empresarios del Norte Grande.



En su discurso de este viernes, Fernández dijo que "la solución de la pobreza es el trabajo, no los planes" y sostuvo que "la forma de desarrollar el país es llevando industria a todo el país", al tiempo que consideró que el empresariado que necesita el país es aquel que "arriesga, convoca al trabajo, gana e invierte".



Remarcó además que cumplió con su "compromiso electoral de que los jubilados dejen de pagar medicamentos", y dijo que era "imperdonable que el Estado" no garantizara ese derecho, en tanto afirmó que en el Gobierno estarán "felices cuando todos los argentinos tengan su puesto de trabajo".

"También acompañamos a las pymes a sostener el empleo de sus trabajadores durante la pandemia porque la industria es lo que genera el desarrollo social", dijo tras recorrer el Parque Industrial Hudson.



En un fragmento crítico hacia la gestión anterior, de Cambiemos -hoy Juntos por el Cambio- el Presidente aseveró que "la Argentina no se construye cerrando universidades ni con ministros de salud que dejaron vencer cientos de miles de vacunas".



En ese punto, añadió: "No queremos apostar a esa timba financiera que nos costó la fuga de decenas de miles de dólares".



"Nadie defiende más a la clase media argentina que nuestras políticas, porque cuando defendemos el empleo, a las Pymes y al pequeño comerciante defendemos a la clase media. Lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo, porque estamos convencidos de que es lo que la Argentina necesita”, concluyó el mandatario a nueve días de las PASO.