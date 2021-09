Alberto Fernández les tomará juramento a sus nuevos ministros

A ocho días de las PASO, el Gobierno inicia la semana con cambios en la composición de su Gabinete, luego de que el presidente Alberto Fernández designara seis nuevos ministros y encabezara en La Rioja una reunión con gobernadores para definir las líneas de gestión en una nueva etapa de pospandemia y de cara a los comicios parlamentarios de noviembre próximo.



El jefe de Estado retomará este lunes sus actividades en Buenos Aires, tras permanecer en La Rioja, donde analizó los resultados electorales de las primarias con 15 gobernadores y parte de su Gabinete, poco después de haber anunciado cambios en la composición de 6 ministerios, con la designación de nuevos titulares en esas carteras.



Este lunes, a partir de las 16, se realizará en Casa de Gobierno el acto de jura de los ministros designados y, de esa forma, asumirán formalmente sus cargos Aníbal Fernández, al frente del Ministerio de Seguridad; Julián Domínguez, en Agricultura, Ganadería y Pesca; Jaime Perczyk, en Educación; y Daniel Filmus, en Ciencia y Tecnología.



Además, en la nueva estructura gubernamental, el gobernador de Tucumán Juan Manzur será el nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Santiago Cafiero, quien se desempeñará al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los cambios se completan con Juan Ross a cargo de la secretaría de Comunicación y Prensa.



Con nuevas figuras en el organigrama ministerial, el Gobierno tiene previsto para la etapa pospandemia profundizar políticas de incentivo a la producción económica y el empleo.



El encuentro en La Rioja sirvió para reafirmar el compromiso de los mandatarios del Frente de Todos (FdT) en "corregir rápido todo lo que haya que corregir" para "darle respuestas" inmediatas a los sectores más golpeados, tanto por la crisis económica del anterior Gobierno de Cambiemos, como por el impacto de la pandemia de coronavirus.

Los gobernadores coincidieron en que en noviembre "se gana con más peronismo y con un shock de consumo para darle respuestas a los que menos tienen", se informó oficialmente.



De igual modo, el Presidente recibió el apoyo de los jefes provinciales, ratificó su defensa del "federalismo como política central" de su Gobierno y afirmó: "Mis candidatos son los candidatos de los gobernadores", de cara al 14 de noviembre próximo.



El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, aseguró que fue una "muy buena reunión", entre Fernández y los mandatarios Sergio Uñac (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Mariano Arcioni (Chubut), además del anfitrión, Ricardo Quintela y el designado jefe de Gabinete, Manzur (hasta este domingo a cargo de la gobernación de Tucumán).



De forma virtual, también participaron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Omar Perotti (Santa Fe) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).



Capitanich detalló que se analizaron "estrategias de descentralización de políticas públicas" y cómo avanzar hacia un "shock redistributivo", a partir de la certeza de que "se están recuperando muy bien los índices en materia económica".



"Es muy bueno tener una coalición que debate con pasión y contundencia", afirmó Capitanich, en diálogo con Radio 10, en una entrevista en la que pidió "dejar de repetir los marcos mentales de la oposición" y pronosticó que la recuperación económica llegará de la mano del peronismo.



"¿Quién va a recuperar la economía? Nosotros. No la va a recuperar los que la destruyeron", aseguró y explicó: "Si uno tiene generación de empleo genuino, el estado de bienestar aumenta, ese es un dato objetivo y ahora se están recuperando muy bien los índices en materia económica".



De igual manera, el jefe del bloque de Diputados del FdT, Máximo Kirchner, pidió "desdramatizar" los resultados de las PASO, abocarse a la tarea de "traducir políticamente las demandas de la ciudadanía" y apuntalar la gestión para una "nueva etapa".



“Hay que ponerse a trabajar, ahora viene una etapa nueva donde hay que interpretar lo que la sociedad desea, y lo que quiere la gente es vivir mejor. El sector que no fue a votar está esperando que entendamos la demanda, que los representemos, que no los invisibilicemos”, reflexionó Kirchner.



Además, pronosticó que la Argentina saldrá "peldaño por peldaño", con "construcción política y, sobre todo, con gestión".



"La gestión del Estado es fundamental. Tenemos que desdramatizar y no llevarle más problemas a nuestra gente”, declaró.



De hecho, el encuentro de análisis y trabajo en La Rioja sumó también a los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; y el designado titular de Educación, Jaime Perzyck.



También lo acompañaron el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el jefe de asesores presidenciales, Juan Manuel Olmos; y la primera dama, Fabiola Yañez.