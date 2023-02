Alberto Fernández: No le voy a dedicar un segundo a la interna; yo sé con quién puedo gobernar y con quién no

El presidente Alberto Fernández se refirió a las críticas que recibe por parte de La Cámpora y de otros sectores del Frente de Todos días antes de que se conforme la mesa política en la que se debatirá la estrategia para las elecciones 2023.

“Lo que ellos dicen es lo que menos me preocupa, no voy a hablar un segundo de eso, cada uno tiene el derecho de pensar lo que quiera, yo voy a mostrar lo que pasó”, planteó al analizar los alcances del acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Internacional.

De acuerdo a la lectura del jefe de Estado, el entendimiento con el organismo multilateral de crédito no provocó un ajuste en la economía como sostienen sus socios del Frente de Todos, especialmente el kirchnerismo. El propio Fernández ha sido blanco de cuestionamientos directos de Andrés “Cuervo” Larroque y de Máximo Kirchner, entre otros dirigentes.

Más tarde, al ser consultado por la periodista María O'Donnell en una extensa entrevista difundida por Urbana Play sobre las diferencias que surgieron con su ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, retomó el planteo: “No voy a dedicar un segundo a eso, yo sé con quién puedo gobernar y con quién no; yo gobierno con los que puedo gobernar; yo sigo gobernando, no me importa”.

De Pedro había dejado trascender su malestar porque fue excluido de una actividad con Lula Da Silva durante la visita del presidente brasileño a la Argentina. La versión recrudeció la interna e incluyó fuertes declaraciones de ambos sectores. Finalmente, los socios del FdT acordaron una tregua que fue coronada con un mensaje conciliador del ministro en redes sociales. Sin embargo, los dichos expresados este lunes por Fernández indican que la herida continúa abierta.

El Presidente también se refirió al rol que mantiene el ministro de Economía Sergio Massa en el equilibrio interno de la coalición oficialista: “Sergio ha sido muy valioso y cada vez que tuve conflictos internos estuvo al lado mío ayudándome, nunca tirándome piedras”.

“¿Puede ser candidato?”, le preguntaron. “Él puede ser un candidato, ¿por qué no? Yo no sé quién será candidato: puede ser él, puedo ser yo”, dijo. Y aclaró que el eje rector de la estrategia del Frente de Todos debe ser evitar que Juntos por el Cambio regrese al poder.

En referencia a la inflación, el mandatario volvió a subrayar que “no se resuelve de un día para el otro” pero sostuvo que “ocultarla es una estupidez. Lo que todos debemos saber lo difícil que es resolverlo”.

“Hay múltiples causas que generan inflación: el déficit fiscal es una, emitir dinero para tapar es otra, y en la Argentina hay una tercera que es 'la inflación autoconstruida'”, manifestó el mandatario, y a su vez aclaró: “El consumidor es una víctima, no es que el consumidor autoconstruye inflación. Estoy hablando de los pequeños formadores de precios”.

Sobre este tema, y la emisión del nuevo billete de $ 2.000, Fernández aseguró que emitir billetes con mayor denominación “no está nada descartado, lo que aprobamos ahora es hacer billetes de dos mil. Planteamos dos mil y seguimos peleando contra la inflación”. Y aclaró: “Cuesta mucho más caro emitir una cantidad mayor de billetes de mil, que tratar de hacer de dos mil”.

Su relación con Cristina Kirchner

“Con Cristina tenemos diferencias, pero también sé que queremos los dos lo mismo”, manifestó Alberto Fernández ante la consulta sobre la relación con la vicepresidenta, de la cual mucho se habla en la previa del encuentro del Frente de Todos al que convocó. “Finalmente nosotros podemos tener diferencias, lo que no tenemos es derecho a dividirnos”, expresó.

“Estamos juntos, no estamos separados. acá nadie rompió un bloque”, aseguró.

En referencia a las causas judiciales de Cristina Fernández de Kirchner, y la posibilidad de presentarse como candidata, el mandatario manifestó; “Si Cristina finalmente es condenada, va a ser proscripta. Yo creo que Cristina lo que sabe es que tiene razón. Esta es una causa inventada contra Cristina”. Y cerró: “No sé si volveríamos a repetir la fórmula con Cristina”.

El encuentro del Frente de Todos para definir las “reglas”

Este domingo, Fernández convocó para los próximos días a la conformación de “una mesa que diseñe las reglas electorales” del Frente de Todos. “La idea es que participemos todos lo que estamos en el Frente, además tiene otros partidos que están. No voy a frenar ni un segundo a hablar de eso, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera”, aseguró en la entrevista.

“Mi mayor problema no es que Alberto Fernández vuelva a ser Presidente, mi mayor problema es que algunos de los canallas que destruyeron la Argentina vuelvan a presidir”, dijo el mandatario.

Por su parte, afirmó que “no sabe” si no puede volver a presentarse para ser Presidente y que en el Frente de Todos “nadie” le dijo que no se puede presentar a la relección en los próximos comicios, remarcó que el candidato del oficialismo surgirá de una PASO. Y concluyó sobre el tema: “Tengo mi forma de ver las cosas, otros compañeros tienen otra forma de ver las cosas. ¿Desde cuándo los peronistas le tenemos miedo a que la gente opine?”.