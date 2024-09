Alberto Fernández pidió citar a un cuarto testigo

En el marco de la causa de violencia de género contra Alberto Fernández, la defensa del exmandatario pidió que la fiscalía cite a declarar a una cuarta persona. En esta línea, la abogada Silvina Irene Carreira presentó al “testigo F” bajo la misma modalidad que con los anteriores: en sobre cerrado y sin revelar su identidad.

Por otra parte, se esperaba que esta semana declare Sofía Pacchi, la exasesora de comunicación de Fabiola Yañez, podría postergar su declaración. “Pacchi no vendría el jueves y lo más probable es que presente un escrito”, indicaron fuentes cercanas al caso.

Los testimonios que presentó la defensa de Alberto Fernández

El 28 de agosto, Alberto Fernández aportó el primer testimonio para defenderse de la denuncia por violencia de género que inició su expareja, Fabiola Yañez. Se trata de los dichos de una empleada doméstica que trabajó en el domicilio particular de Puerto Madero y en la quinta de Olivos durante los últimos cuatro años.

Entre los hechos que se describen en el escrito, la testigo “A” aseguró que Fabiola Yañez tomaba alcohol de manera habitual y cuenta que en una ocasión la habría encontrado tirada a un costado de la pileta de Olivos.

En cuanto a los moretones que mostró la ex primera dama en fotografías, la mujer sostiene que sí los vio, pero que los atribuía a las mencionadas caídas de la primera dama, por el consumo de bebidas alcohólicas.

Dos días después, la abogada Carreira presentó ante la fiscalía el testimonio de la “testigo G”, una empleada de la Quinta de Olivos que trabajó durante dos años como niñera de Francisco, el hijo de Fernández y Yañez.

“Los moretones de Fabiola eran por un tratamiento de plasma rico en plaquetas”, habría dicho la mujer en su declaración. Sobre este punto, detalló que “iba una mujer que le hacía el tratamiento mencionado, masajes, drenaje linfático, entre otros”.

Incluso, dijo haber sido testigo de las marcas que quedaban de la supuesta intervención estética en la piel de Yañez. “Le he visto el machucón de extracción de sangre en el brazo, y en la cara le noté los pinchazos del tratamiento”, precisó.

La abogada del exmandatario le solicitó este martes al fiscal Ramiro González que cite a declarar a otra persona, la cual podría ser clave en la defensa contra la denuncia de violencia de género de la ex primera dama.

Al igual que en los casos anteriores, se denominó al testigo con la letra “F” y “se entregó un acta en sobre cerrado con su identidad”, según precisaron.

La posible postergación de la declaración de Sofía Pacchi

Entre una de las primeras testigos que fueron citadas por la fiscalía, se encuentra Sofía Pacchi, quien trabajó como asesora en comunicación de la ex primera dama. Sin embargo, de acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, la ex mejor amiga de Yañez podría no asistir este jueves al encuentro programado con el fiscal González y, de esta manera, postergar su declaración.

En esta línea, se pudo saber que es posible que Pacchi entregue un escrito con su testimonio. Pese a ello, hay muchas dudas sobre lo que pueda llegar a declarar, ya que se cree que podría negar los hechos que denunció Fabiola.

Asimismo, desde el entorno de la denunciante, dicen que cuando se formuló la acción penal, Yañez advirtió que Pacchi podría desmentir su versión.