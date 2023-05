Alberto Fernández en su último Tedeum: "Tenemos que construir una convivencia democrática"

El presidente Alberto Fernández encabezó el tradicional Tedeum del 25 de Mayo en la catedral metropolitana, con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Al entrar al recinto, fue recibido por el arzobispo porteño, Mario Poli, que brinda su última ceremonia religiosa antes de dejar el cargo.

La celebración religiosa comenzó a las 11 en la Catedral Metropolitana, presidida por Poli, junto con los obispos auxiliares de la ciudad, e incluirá la participación de líderes de otras confesiones religiosas. El cardenal saliente por jubilación abogó por la unidad en la política para mejorar la situación de los argentinos, y al término de su homilía, el jefe de Estado tomó la palabra.

"Tenemos que construir una convivencia democrática que nos falta. Está claro que en la diversidad pensamos disiento y tenemos miradas y aspiraciones de país distintos, pero tenemos todos los compromisos que usted cardenal nos ha marcado: primero los últimos nos enseña el papa Francisco", expresó Fernández.

“Quiero darle las gracias por esta oportunidad de dar unas palabras en el Tedeum”, dijo y recordó los dichos de Jorge Bergoglio. “Nunca dejó de ayudar cuando la Argentina lo necesitó. Quiero rezar por él, por ustedes, y por cada argentino y argentina, para que de una vez por todas podamos construir esa unidad de la que habló el cardenal, y para que podamos construir en unidad una sociedad más justa”, afirmó.

En ese marco, el mandatario señaló que se trata de su "último 25 de Mayo como Presidente en este mandato" al igual que el del "querido cardenal" (quien concluirá este año su servicio sacerdotal) por lo que significaba para ambos una fecha patria "distinta".

El mandatario también destacó que recurrió en este tiempo "muchas veces" al Sumo Pontífice "porque Argentina lo necesitaba".

"El querido papa siempre estuvo ayudando. Hoy lo hago publico porque siempre lo hizo en silencio. Nunca dejo de ayudar", cerró.

Previo al inicio de la ceremonia, Fernández charló con los periodistas acreditados en Casa Rosada y les confió que para él, la fecha patria que se conmemora en esta jornada "es un 25 de Mayo muy especial" porque era "el último de este mandato".

"Con lo cual lo celebro de modo especial. A todos nos convoca a repensarnos como sociedad. Y es también un día especial para mí porque hace 20 años entrábamos con Néstor (Kirchner) a esta Casa de Gobierno y no puedo dejar de recordarlo, honestamente", refirió el mandatario. Y agregó: "Me acuerdo de cada detalle y también me emociona en aquel momento, me emociona el recuerdo".

"Creo que para todos los argentinos el 25 de mayo es un día que debe llamarnos a la unidad, al encuentro, a la reflexión", señaló Fernández.

Y manifestó la idea de "entender que tenemos problemas que superar, problemas que se multiplican, como el caso de la sequía, que hace todo tan difícil para la economía del país, pero que tenemos que ser capaces de estar juntos" y "de lograr los objetivos que tenemos juntos".

Alberto Fernández no va al acto de Cristina Kirchner

Por otra parte, expresó que "también para los que somos peronistas tenemos que estar todos en la plaza recordando a Néstor, porque Néstor nos unió", en el acto que encabezará esta tarde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo con motivo del 20° aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner.

"Yo no voy a estar, pero Néstor nos unió", aclaró, y explicó que "no voy a estar en Buenos Aires, estoy terminando y me estoy yendo", tras su presencia en el Tedeum en la Catedral metropolitana, porque "tengo mi familia en Chapadmalal".

Ante una consulta de si estaba molesto por no haber sido convocado al acto contestó que "no para nada" y pidió que "no busquemos un título para que nos peleemos" porque "hoy tenemos que estar más juntos que nunca".

¿Con quién fue Alberto Fernández al Tedeum?

El Presidente concurrió con gran parte de su gabinete, tal como lo hizo el año pasado. De la celebración religiosa participa además el resto del gabinete, entre ellos el canciller Santiago Cafiero; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y los ministros de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro (Interior), Santiago Maggiotti (Desarrollo Territorial y Hábitat), Raquel "Kelly" Kismer de Olmos (Trabajo); Martín Soria (Justicia); Jorge Taiana (Defensa); y Diego Giuliano (Transporte), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) y el secretario General de Presidencia, Julio Vitobello, entre otros funcionarios del Ejecutivo. También están presentes el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y sus funcionarios Jorge Macri y Fernán Quirós.

Durante los dos primeros años de su mandato, a raíz de la pandemia de coronavirus, Fernández participó de los Tedeum de manera virtual.

El Presidente llegó a la catedral caminando desde la Casa Rosada, con la escolta del Regimiento de Granaderos y de los Patricios, y dentro del templo se dirijió al mausoleo del General José de San Martín para rendir homenaje y colocar una ofrenda floral al Padre de la Patria.

¿Qué es el Tedeum?

La celebración del Tedeum -que en latín significa "A ti, Dios"- se realiza todos los 25 de Mayo desde el primer gobierno patrio de 1810, en agradecimiento por el surgimiento del Estado argentino, que proclamó su independencia en 1816.

El de este año fue el último Tedeum de la gestión de Alberto Fernández y también el último de Poli, quien dejará el cargo próximamente, tras haber llegado en 2022 al límite de edad de 75 años. El papa Francisco ya eligió a su reemplazante.

Alberto Fernández a la Catedral y CFK a la Plaza

Más tarde, y de forma diferenciada, el kirchnerismo realizará un acto en Plaza de Mayo que tendrá como única oradora de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Si bien el mandatario convocó a participar de la concentración en conmemoración a los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner en el Gobierno, aún no hay precisiones respecto a su participación, aunque desde los sectores que respaldan a la ex presidenta consideran que no asistirá. El 25/5/2003 cambió la historia. La llegada de Néstor Kirchner inició un camino de reparación moral, justicia social y derechos humanos.



Al cumplirse 20 años, convoco a todas y todos a homenajearlo en Plaza de Mayo y escuchar a su compañera de vida, @CFKArgentina.#NéstorNosUne pic.twitter.com/2WouFGPzwg — Alberto Fernández (@alferdez) May 19, 2023

El llamado del mandatario "a escuchar" a la titular del senado se da en un clima de tensión entre ambos representantes del Ejecutivo, luego de que admitieran que la relación está rota. "#NéstorNosUne", fue el hashtag que utilizó el jefe de Estado en sus redes sociales en el llamado a la Plaza.

Gran parte de su Gabinete se plegó a la invitación, entre ellos Agustín Rossi (titular del ministros), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), mientras que Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social)y Santiago Cafiero (canciller), entre otros, compartieron la convocatoria por el mismo canal.

En un nuevo año de la asunción de Néstor Kirchner como bandera, desde los distintos sectores que respaldan a quien fue dos veces mandataria, trabajan en una convocatoria masiva para el 25 de mayo, bajo la consigna "Cristina 2023″, donde se espera que la titular del Senado tome la palabra a las 16.

La convocatoria de Alberto Fernández al acto del kirchnerismo sorprendió ya que la que supo ser la fórmula presidencial triunfante en 2019 mantienen una relación de tensión que derivó en un distanciamiento evidente que los llevó a dejar de compartir espacios públicos y a limitar el contacto privado a lo mínimo e indispensable.