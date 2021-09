Alberto Fernández volvió a hablar tras la derrota: Confío en que este camino que iniciamos en 2019 no se altere

Alberto Fernández presentóel proyecto de Ley de Compre Argentino, Desarrollo de Proveedores y Compras para la Innovación en el Museo del Bicentenario. En el acto estuvieron el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el titular del Palacio de Hacienda Martín Guzmán, apuntados por el kirchnerismo duro.Participaron además la primera dama Fabiola Yañez, imputada por la fiesta VIP en Olivos, y el líder de la UOM Antonio Caló, entre otros.

Después del cimbronazo del domingo en las urnas el Presidente fue el primer vocero del Gobierno y adjudicó la derrota a que algo no habrían “hecho bien”, al hablar en la sede electoral del oficialismo en Chacarita en la que estuvieron entre otros la vicepresidenta Cristina Kirchner. Luego habló uno de sus hombres de máxima confianza, el jefe de Gabinete,que convocó a participar en las generales de noviembre a los que no lo hicieron en las primarias: “Es necesario que se exprese el voto, porque si no vuelven ellos”, en relación a Juntos por el Cambio.

En un intento de retomar protagonismo y empezar a dar vuelta la página el Presidente anunció medidas económicas. En este caso, tendientes a promover una mayor participación de la industria nacional en las compras públicas y a generar aumento en el empleo. Justamente el Gobierno apelará a la reactivación como una de las estrategias para intentar dar vuelta el duro revés electoral de las primarias.

El domingo por la noche el Presidente adelantó que a partir del lunes trabajaría “para que en noviembre, cuando llegue a la hora de la elección general, los argentinos y argentinas” acompañen al oficialismo en las urnas: “Seguimos convencidos que estamos ante dos modelos de país”.

Cristina Kirchner exige cambios inmediatos en el Gabinete

La reacción de la vicepresidenta Cristina Kirchner por la contundente derrota nacional del Frente de Todos en las primarias fue inmediata. En la noche del domingo mientras se conocían los resultados adversos para el Frente de Todos exigió en la misma noche del domingo renuncias inmediatas de hombres clave del presidente Alberto Fernández, adelantó.

La exmandataria le reclamó al Presidente la salida de uno de sus hombres de máxima confianza, Cafiero, y también apuntó al ala económica: volvió a pedir que se vayan los ministros Guzmán y Kulfas, que ya estaban bajo la mira del kirchnerismo duro. Todos estos funcionarios estuvieron en el acto y fueron mostrados por la transmisión oficial, en una señal de respaldo del Presidente.