Alemania y Francia ofrecen financiar la venta de tres submarinos a la Argentina

Alemania y Francia ofrecieron financiar la totalidad de la adquisición de tres submarinos para la Argentina, una operación valuada en poco más de 3.000 millones de euros —equivalentes a unos 3.355 millones de dólares—, según confirmó el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el almirante Marcelo Dalle Nogare, durante su exposición en el tradicional almuerzo del Rotary Club.

El anuncio se produce en un escenario de fuerte impulso al reequipamiento militar por parte de la administración de Javier Milei. En paralelo al avance en la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia —cuyo llamado a licitación por casi 190.000 millones de pesos fue publicado recientemente en el Boletín Oficial, con apertura de sobres prevista para el 20 de noviembre—, el Ejecutivo autorizó por primera vez a la Armada a gestionar un crédito externo por 2.300 millones de dólares destinado a los submarinos y por 1.200 millones para la incorporación de dos fragatas.

Previamente, el jefe de la Armada, el almirante Juan Carlos Romay, elevó un informe técnico al Ministerio de Defensa tras evaluar las propuestas de las empresas interesadas. Las opciones analizadas contemplan el modelo Scorpène, ofrecido por el astillero francés Naval Group, y el Type 209NG, presentado por la alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Ambas alternativas prevén un esquema de devolución en cuotas y una primera entrega estimada en aproximadamente seis años.

El proyecto de modernización naval generó diversas reacciones en el plano internacional, despertando señales de alerta en el Reino Unido y en Chile, especialmente ante las implicancias estratégicas que una flota de estas características conlleva para la defensa del Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida.

Expertos en el área destacaron que la incorporación de submarinos y buques modernos resulta prioritaria para proteger el comercio marítimo internacional y los recursos económicos del país frente al inminente incremento del tráfico comercial impulsado por la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta.

En el plano técnico, la oferta francesa incluye el Scorpène Evolved, una unidad de unas 2.000 toneladas de desplazamiento, con 72 metros de eslora, 80 días de autonomía y capacidad para portar torpedos pesados y misiles Exocet. Por su parte, la propuesta alemana comprende el Type 209NG de TKMS, un submarino de aproximadamente 1.590 toneladas en superficie que incorpora el moderno sistema de combate ORCCA, sumado al antecedente histórico de que la Argentina opera unidades de esa familia desde 1974.