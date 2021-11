Alfonso Prat- Gay en Catamarca le pegó al congelamiento de precios: "ya está empezando a generar desabastecimiento"

Dentro de la campaña electoral que culminará con los comicios del próximo 14 de Noviembre, siguen arribando a nuestra provincia referentes de Juntos por el Cambio.

En la jornada de hoy llegó el ex ministro de economía, Alfonso Prat Gay y la mañana de hoy brindó una conferencia de prensa junto a los candidatos locales. Una de las primeras reflexiones fue sobre la economía y en este sentido sentenció que el resultado del congelamiento de precios es "un acuerdo que nunca funcionó y ya está empezando a generar desabastecimiento, no solamente en supermercado sino también en corralones y en otras actividades del campo económico. Los empresarios saben como se trabaja con esto y a ellos no se les puede pedir que trabaje a pérdida".

Consultados por medios radiales sobre los candidatos Francisco Monti, Flavio Fama y Silvina Acevedo, Prat Gay indicó que estos "representan lo que queremos en Catamarca, en Tucumán y a nivel nacional, la renovación de la política, caras jóvenes, caras nuevas, pero con los mismos valores que defendimos siempre".

NOTICIA EN DESARROLLO