Alianza regional: Milei recibe a José Antonio Kast en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibirá este lunes desde las 10 en la Casa Rosada a su homólogo chileno, José Antonio Kast, en lo que será el primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde que asumió el poder el pasado 11 de marzo.

El encuentro aparece diseñado para consolidar una alianza política en la región entre dos jefes de Estado que exhiben una estrecha sintonía ideológica. Ambos comparten posiciones cercanas al gobierno de los Estados Unidos encabezado por Donald Trump, un dato que otorga al cónclave una lectura geopolítica más amplia dentro del escenario regional.

La reunión en la sede gubernamental argentina no solo tendrá valor protocolar, sino que marcará el inicio formal de una nueva etapa bilateral basada en coincidencias políticas, económicas e institucionales.

La tradición diplomática

La visita de Kast también refuerza una tradición diplomática histórica entre la Argentina y Chile: los presidentes chilenos suelen elegir a Buenos Aires como su primer destino internacional tras asumir el cargo.

Ese mismo camino había sido seguido por Gabriel Boric, quien visitó la capital argentina pocas semanas después del inicio de su mandato, durante la presidencia de Alberto Fernández.

En este caso, sin embargo, el viaje adquiere un significado adicional: el encuentro entre Milei y Kast abre una etapa bilateral de coincidencias que deja atrás las tensiones que caracterizaron las relaciones entre ambos países durante la gestión del centroizquierdista Boric en Chile.

Coincidencias ideológicas

Tanto Milei como Kast sostienen una defensa de la visión económica liberal y exhiben coincidencias concretas en una serie de temas centrales para sus administraciones. Entre los principales puntos en común se destacan:

Defensa del liberalismo económico

Posiciones convergentes sobre inmigración

Agenda común en seguridad

Reducción del aparato estatal

Participación en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC)

Estas coincidencias explican que la reunión sea leída como algo más que un gesto diplomático: se trata de la formalización de un eje político entre dos gobiernos ideológicamente alineados, con voluntad de proyectar esa sintonía sobre la región.

La comitiva chilena

Kast arribará a la Argentina este domingo por la noche acompañado por una delegación de alto nivel, integrada por funcionarios y dirigentes de peso dentro de su administración y su espacio político.

La comitiva estará conformada por:

el canciller Francisco Pérez Mackenna

la ministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert

el ministro de Obras Públicas Martín Arrau

la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales Paula Estévez

el dirigente de la Unidad Democrática Independiente (UDI) Juan Antonio Coloma

La amplitud y el perfil político de la delegación refuerzan el carácter estratégico del viaje, pensado para fortalecer la agenda bilateral y consolidar un vínculo político que ambos gobiernos consideran prioritario.

Con este encuentro en la Casa Rosada, Milei y Kast pondrán en escena una nueva fase en la relación entre Argentina y Chile, marcada por la afinidad ideológica, la coincidencia programática y el objetivo de profundizar una alianza regional con proyección política.