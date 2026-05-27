Cuadernos: Miriam Quiroga presentó un certificado médico y quedó suspendida su declaración

La ex secretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, presentó formalmente un certificado médico ante el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) para justificar su ausencia en el juicio oral de la denominada causa Cuadernos, donde debía comparecer en calidad de testigo.

La presentación fue realizada luego de que la Justicia enfrentara dificultades durante varias semanas para localizarla y notificarla correctamente respecto de la audiencia en la que estaba convocada a declarar.

De acuerdo con la información difundida, Quiroga tenía previsto presentarse entre el 26 y el 28 de mayo, aunque finalmente el tribunal resolvió suspender su declaración hasta nuevo aviso mientras analiza la situación planteada por la testigo y la documentación médica entregada.

El cuadro clínico informado ante el tribunal

Según consta en el certificado médico presentado ante el TOF 7, Miriam Quiroga atraviesa un cuadro de salud delicado. La constancia señala que la ex secretaria presidencial padece hipertensión arterial severa, estrés intenso y problemas cardiológicos asociados.

De acuerdo con lo expresado por su entorno, estas afecciones le impedirían afrontar una situación de alta exposición y tensión emocional como una declaración judicial en el marco del juicio oral. El documento fue firmado por un médico matriculado en la ciudad de Río Gallegos, y ahora será el Tribunal Oral Federal N°7 el encargado de evaluar la validez legal de la certificación y determinar cómo continuará el proceso respecto de la comparecencia de la testigo.

Las dificultades para ubicar a la ex secretaria presidencial

La situación se produjo luego de que la Justicia reportara complicaciones para localizar a Quiroga durante casi un mes. Según trascendió, la Justicia penal y la Policía Federal habían iniciado una investigación reservada para dar con su paradero debido a que no respondía a las notificaciones oficiales vinculadas a la causa.

Posteriormente, se constató que la ex funcionaria se encontraba en una localidad del interior de la provincia de Córdoba.

El episodio generó atención dentro del proceso judicial debido a la relevancia que tiene su eventual testimonio en el desarrollo del juicio oral que investiga presuntas maniobras de corrupción vinculadas a la denominada causa Cuadernos.

El clima en las audiencias

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, tanto Quiroga como integrantes de su entorno familiar manifestaron preocupación por el contexto en el que se desarrollan las audiencias.

De acuerdo con esa información, señalaron sentir temor debido a un clima de "tensión", "presión" y "presunto hostigamiento". Estas situaciones, según indicaron, se producirían durante las audiencias por parte de abogados defensores de los acusados en el expediente.

Ese contexto fue mencionado por el entorno de la testigo como uno de los factores que influyen en el estado emocional y físico reflejado en el certificado médico presentado ante el tribunal.

Una testigo considerada clave en la causa

Miriam Quiroga es considerada una testigo de relevancia dentro de la causa Cuadernos debido a declaraciones previas realizadas tanto en sede judicial como en medios de comunicación.

La ex secretaria de Néstor Kirchner había declarado anteriormente durante la etapa de instrucción de la causa y también ante el fiscal Carlos Stornelli. Según la información difundida, Quiroga aseguró haber presenciado movimientos y traslados de bolsos con dinero ilegal dentro de la Casa Rosada durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner.

Por ese motivo, su eventual declaración oral es considerada un elemento importante dentro del proceso judicial que actualmente se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N°7.

La decisión pendiente del Tribunal Oral Federal N°7

Tras la presentación del certificado médico, el TOF 7 deberá analizar ahora si la documentación presentada resulta suficiente para justificar la ausencia de la testigo y qué medidas adoptará a futuro.

Mientras tanto, la declaración de Miriam Quiroga permanece suspendida y el proceso judicial continúa a la espera de una definición oficial respecto de una de las testigos consideradas centrales en el expediente.