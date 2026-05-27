Asuntos Constitucionales avanza con entrevistas a postuladas para cargos judiciales

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes de la Cámara de Senadores avanzó en el tratamiento de pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial para la cobertura de cargos dentro del ámbito judicial de Catamarca.

La reunión estuvo encabezada por la senadora María Elena Lagoria y se desarrolló con la participación ampliada del resto del cuerpo legislativo, en el marco del procedimiento institucional previsto por la Constitución de la Provincia. Durante el encuentro se llevaron adelante entrevistas formales a postuladas propuestas para ocupar distintas fiscalías en circunscripciones judiciales del interior provincial. La instancia forma parte del mecanismo previo a la emisión del dictamen correspondiente por parte de la Comisión.

Desde el Senado señalaron que el análisis de los pliegos se realiza conforme a lo establecido por el marco constitucional vigente, respetando las etapas institucionales previstas para la designación de autoridades judiciales.

Las postuladas entrevistadas

En el marco de la reunión, las y los senadores recibieron en primer término a la Dra. Lia Melina Ayala, quien fue propuesta para ocupar el cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal para la Tercera Circunscripción Judicial. Posteriormente, también fue entrevistada la Dra. Lourdes Jeanette Maturano, propuesta para desempeñarse como Fiscal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Familia y Menores para la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de Catamarca.

Las entrevistas constituyen una etapa central dentro del análisis legislativo de los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, ya que permiten a los integrantes del Senado evaluar los perfiles profesionales de las postuladas y avanzar en el estudio de las designaciones propuestas.

La instancia desarrollada por la Comisión forma parte del proceso institucional previsto para la cobertura de cargos dentro del Poder Judicial provincial.

El procedimiento para la designación de jueces y fiscales

El tratamiento de los pliegos judiciales se encuentra regulado por la Constitución de la Provincia de Catamarca, que establece un mecanismo específico para el análisis y aprobación de las designaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo.

En ese marco, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes tiene entre sus funciones analizar los antecedentes de las postulaciones, llevar adelante entrevistas formales y emitir posteriormente los dictámenes correspondientes. El procedimiento contempla distintas etapas institucionales orientadas a garantizar el tratamiento legislativo de los cargos judiciales propuestos.

Desde el ámbito legislativo remarcaron que las entrevistas forman parte del procedimiento habitual previsto para este tipo de designaciones.

Participación ampliada del cuerpo legislativo

La reunión contó con la presencia de numerosos integrantes de la Cámara de Senadores, quienes participaron de las entrevistas y del análisis de los pliegos judiciales.

Entre los legisladores presentes estuvieron Guillermo Ferreyra, Félix Jerez, Mario Gershani, Eliana Soriano, Belén Menecie, Rodolfo Santillán, Ramón Figueroa Castellanos, Débora Romero, Soledad Blas, Pamela López, Augusto Ojeda, Horacio Gutiérrez y Carolina Casas.

La participación ampliada del cuerpo legislativo permitió dar continuidad al proceso de análisis institucional de los pliegos remitidos para la cobertura de cargos judiciales.

Fiscalías para distintas circunscripciones judiciales

Las postulaciones analizadas corresponden a cargos dentro de dos circunscripciones judiciales de la provincia, vinculadas tanto al fuero penal como a materias civiles y de familia. En el caso de la Dra. Lia Melina Ayala, la propuesta apunta a cubrir la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal para la Tercera Circunscripción Judicial.

Por su parte, la Dra. Lourdes Jeanette Maturano fue propuesta para la Fiscalía de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Familia y Menores para la Quinta Circunscripción Judicial. La cobertura de estos cargos forma parte del funcionamiento institucional del sistema judicial provincial y del procedimiento constitucional que involucra al Poder Ejecutivo y al Senado en el proceso de designación.

Con las entrevistas ya realizadas, la Comisión de Asuntos Constitucionales continuará avanzando en el análisis de los pliegos para posteriormente emitir los dictámenes correspondientes dentro del procedimiento legislativo establecido por la Constitución provincial.