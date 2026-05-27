Senadores analizaron con Mascheroni el Programa PIO

Senadores y senadoras de la provincia mantuvieron una reunión de trabajo con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni, con el objetivo de analizar distintas políticas públicas vinculadas a la asistencia social y al fortalecimiento de programas que actualmente se ejecutan en todo el territorio provincial.

El encuentro permitió avanzar en una agenda de trabajo enfocada en el funcionamiento de herramientas de contención social, la planificación de acciones territoriales y el análisis de los mecanismos de implementación y control que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social.

Mascheroni estuvo acompañado por integrantes de su equipo técnico, quienes participaron de la exposición y el intercambio con los legisladores provinciales acerca de distintos programas y líneas de intervención que forman parte de la estructura de asistencia social desplegada por el Estado provincial.

La reunión se desarrolló en un contexto donde las políticas alimentarias y los programas de acompañamiento social ocupan un lugar central dentro de las acciones impulsadas desde el ministerio.

Los funcionarios que participaron del encuentro

Junto al ministro Gonzalo Mascheroni participaron distintos funcionarios del área social, quienes integraron la mesa de trabajo y aportaron detalles sobre los programas y acciones que se encuentran en ejecución.

Estuvieron presentes el director de Relaciones Interinstitucionales, Ever Moreira, el secretario de Ejecución y Abordaje Integral, Marcelo Lobo, la directora de Programas Alimentarios, Celeste Rivero y la secretaria de Familia, Ivana Agüero Pacheco.

La presencia de autoridades de distintas áreas permitió abordar aspectos específicos relacionados con la implementación territorial de programas sociales, la asistencia alimentaria y las políticas de acompañamiento familiar.

Por parte de la Cámara de Senadores participaron Ramón Figueroa Castellanos, Soledad Blas, Mario Gershani, María Elena Lagoria, Carolina Casas, Pamela López, Octavio Gutiérrez, Rodolfo Santillán, Augusto Ojeda, Belén Menecier, Débora Romero y Eliana Soriano.

La participación de legisladores de distintos departamentos permitió avanzar en un intercambio vinculado con las demandas sociales existentes en cada región y el alcance de los programas provinciales.

El Programa PIO y las partidas presupuestarias

Uno de los ejes principales de la reunión estuvo relacionado con el Programa PIO y con el incremento de las partidas destinadas a su funcionamiento.

Durante el diálogo entre funcionarios y legisladores se analizaron distintos aspectos vinculados al desarrollo de este programa y a los recursos necesarios para garantizar su continuidad y alcance territorial.

El intercambio estuvo orientado a evaluar cómo se ejecutan actualmente las políticas de asistencia y qué herramientas se aplican para asegurar el correcto desarrollo de cada iniciativa.

Controles y mecanismos de implementación

Otro de los puntos tratados durante la reunión estuvo vinculado a los controles implementados para garantizar el funcionamiento adecuado de los programas sociales y alimentarios.

Funcionarios y senadores analizaron los mecanismos que se llevan adelante desde el Ministerio de Desarrollo Social para supervisar la ejecución de las políticas públicas y asegurar que las acciones lleguen a los distintos sectores alcanzados por la asistencia estatal.

En ese sentido, el encuentro permitió profundizar en aspectos operativos y administrativos relacionados con la gestión de los programas y el trabajo territorial que desarrollan las diferentes áreas del ministerio.

El Plan Abrigo

La agenda de trabajo también incluyó el análisis del Plan Abrigo y otras iniciativas impulsadas desde las distintas secretarías del Ministerio de Desarrollo Social.

Durante la reunión se abordaron detalles vinculados a estas acciones y a la importancia de sostener políticas de acompañamiento y contención social en toda la provincia. Las autoridades destacaron especialmente la necesidad de fortalecer el trabajo articulado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para consolidar respuestas estatales frente a las demandas sociales de la comunidad.

El encuentro permitió así avanzar en un espacio de diálogo institucional orientado a revisar programas, analizar herramientas de asistencia y coordinar acciones vinculadas con el desarrollo de políticas sociales en el territorio provincial.