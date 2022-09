Alianza Renovación Radical llevó a cabo su cierre de campaña

Reunidos en Casa Evolución Valle Viejo, los jóvenes radicales acompañados por dirigentes de la JR a nivel nacional, Neuquén y Chaco y mayores, tuvieron su acto de cierre de campaña donde se aseguró estar preparados, con vocación, trabajo y capacidad no sólo para llevar adelante un proceso democrático que esperó 14 años, sino también para hacer crecer el partido, sumar propuestas y acompañar, para juntos, recuperar el Gobierno y dar respuesta a cada catamarqueña y catamarqueño que aún espera.

"Este domingo vamos a hacer historia y demostrar que hay compromiso, militancia, vocación, trabajo y ganas de cambiar la Provincia" expresó ante sus pares el candidato a presidente de la JR provincia Agustín Marchetti enfatizando que "la Juventud está acá para levantar banderas, para romper el status quo y demostrar que hay trabajo y militancia de verdad a lo largo y ancho de toda Catamarca".

El joven radical señaló: "Después del 2011 nos han acostumbrado a ser un partido de oposición, a estar cómodos y estar callados cuando el peronismo vulnera cada uno de los derechos, pero acá estamos para decir basta no sólo a los del frente sino a quienes en nuestra casa no nos dejan participar" y garantizó una alianza y jóvenes que están aquí para trabajar con y para una Juventud movilizada, con capacidad y vocación de cara a volver a recuperar el Gobierno en 2023.

"Independientemente de lo que pase el domingo, acá van a tener un colaborar, amigo y correligionario con quien hablar, sentirse apoyados y proyectar con el firme compromiso de seguir recorriendo la Provincia" enfatizó el dirigente apuntando que "vamos a demostrar que somos la alternancia y que la gente puede confiar en nosotros".

Marchetti volvió a ratificar el proceso apuntando "a todos aquellos que quieren demonizar la interna".

"Le decimos que los procesos democráticos son necesarios porque somos la Unión Cívica Radical, el primer partido que levantó las banderas de la democracia y a ella nos debemos" sentenció.

Por su parte, el candidato a presidente de la JR Capital Víctor Ramos hizo hincapié en que "después de 14 años los jóvenes hemos decidido poner en pie a la Unión Cívica Radical, para terminar con ese grupo de amigos que se sigue sucediendo dedo a dedo como si fuera una herencia o dinastía".

"Quisieron dejarnos afuera y acá estamos valerosos y con ganas" dijo Ramos tras apuntar: "A nosotros nadie nos pagó nada, nos mueve el fuego interno de ser Radical y la convicción de querer cambiar no sólo la realidad de nuestro partido, sino de nuestra provincia y la necesidad de devolverle la dignidad a la gente".

La candidata a convencional por el Comité Departamental de Pomán Paula Zelarayán fue clara al exponer la realidad de la Juventud catamarqueña.

"Cada vez que alguien viene y nos dice que los jóvenes somos el futuro, no señores, somos el presente, los que no conseguimos trabajo, no podemos estudiar y la situación precaria del interior donde ni siquiera podés ir a votar porque sabes que te vas a quedar sin una beca", subrayó agregando que "nos merecemos más".

"Hoy es el principio del cambio que todos necesitamos" pronunció Paula al pedir por "más pluralidad y democracia en el partido más antiguo del país".

Como candidato a delegado nacional Juan Goro Díaz también apuntó a las internas al sostener que "esto no es pelea. Hoy estamos fortaleciendo el partido y haciendo historia porque todos nos merecemos eso".

"Seguramente no será fácil. El domingo tenemos que cuidar voto a voto y las urnas porque en ellas están depositados todos los sueños de los jóvenes radicales que quieren que cambiemos el partido y la Provincia" se pronunció Díaz.

Dayana Bazán, candidata a vicepresidenta de la JR Provincia de dirigió ante los presentes destacando que "los tres partidos que conformamos esta alianza entendimos que hay que sincerarnos a tiempo, tener una visión crítica y la voluntad constructiva por sobre las diferencias".

"Más allá de los resultados hay un nuevo tiempo que ya comenzó. Nos sacudamos el polvo, redoblemos los esfuerzos y seamos los verdaderos protagonistas. Acá estamos juntos para renovar el partido y ser Gobierno" dijo Bazán.

Entre los oradores y oradoras también estuvieron el candidato a presidente de la JR Capayán Said Barros y la candidata a vicepresidenta de la JR de Fray Mamerto Esquiú Virginia Bulacio quien sentenció que "esta noche nos vamos convencidos que hicimos historia y cual fuera el resultado, ya ganamos".

"Esos jóvenes totalmente descreídos de la política esperan de nosotros que estamos preparados y comprometidos" remarcó.

Como anfitrión, el candidato a presidente de la JR Valle Viejo Alejandro Morales destacó el trabajo que vienen realizando hace muchos años los jóvenes, mientras hoy asume la posibilidad de un enorme desafío y responsabilidad de representar a la juventud del departamento.