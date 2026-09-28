Manzi acelera la construcción del frente opositor amplio con Galán

El dirigente y exlegislador Rubén Manzi se refirió al futuro electoral de la oposición y a la posibilidad de conformar un frente opositor amplio de cara a las elecciones del próximo año. Sus declaraciones se produjeron luego de la foto que Javier Galán compartió,en el marco de los primeros pasos de una construcción política que, según planteó, debería priorizar acuerdos programáticos antes que nombres propios.

En contacto con la prensa, Manzi marcó una posición concreta respecto del momento político y sostuvo que el espacio opositor no debería comenzar por la discusión de candidaturas. "Lo que no podemos hacer es empezar a discutir candidaturas ahora. Lo que tenemos que encontrar es puntos en comunes", afirmó.

Para el dirigente, el primer paso consiste en determinar cuáles son los puntos coincidentes entre los distintos sectores que podrían integrar el frente. La construcción, en ese sentido, debería partir de proyectos compartidos y de una definición previa de las ideas que puedan funcionar como base de una propuesta política común. "Si hay puntos claves en comunes, proyectos comunes, nosotros tenemos que avanzar. Pero primero hay que definir las ideas comunes", expresó.

La propuesta: entre cuatro y diez puntos clave

Manzi explicó que el objetivo de los pasos siguientes será transformar esas coincidencias iniciales en una plataforma concreta. Según planteó, la prioridad es "plasmarlo en cuatro, cinco, diez puntos claves que sean la propuesta política y la base del desarrollo político de esta fuerza opositora", para así definir un principio del armado que tendría como cabeza al diputado Javier Galán.

Críticas al gobierno de Raúl Jalil

En otro tramo de sus declaraciones, Manzi se refirió directamente al gobierno de Raúl Jalil y expuso los principales cuestionamientos que, desde su espacio, fundamentan la necesidad de construir una alternativa política. "Nos oponemos a este gobierno hegemónico", afirmó el dirigente, quien también cuestionó lo que definió como una concentración de poder institucional y económico.

En ese sentido, sostuvo que el gobierno "ha colonizado la justicia" y cuestionó que no esté generando, según su mirada, una economía de desarrollo ni una economía de mercado libre. Por el contrario, afirmó que lo que se ha generado es "un capitalismo de amigos".

Manzi remarcó que esa expresión, según explicó, no debe ser interpretada simplemente como una crítica política, sino como una descripción técnica de la situación que observa. "Esto es una descripción técnica, no es una descripción cargada de, digamos, simplemente de una crítica, es real", manifestó.

Su cuestionamiento también alcanzó al funcionamiento de la actividad económica y a la situación de las pequeñas y medianas empresas catamarqueñas. En ese punto sostuvo que mientras algunas empresas se han desarrollado, "la pyme común del catamarqueño ha quedado fuera de juego".

Para el referente de ARI, el problema central puede ser sintetizado en un concepto: la concentración. "Yo creo que eso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista institucional, lo grave de todo este gobierno es la concentración", señaló.

Los números que utiliza Manzi para explicar el escenario

Para fundamentar su planteo, Manzi hizo referencia a los porcentajes históricos de votación del oficialismo y utilizó esas cifras para explicar cuál sería, desde su perspectiva, el desafío de la oposición. Según señaló, el oficialismo históricamente ronda entre el 43% y el 44% de los votos.

A partir de esos números, planteó que existe un porcentaje considerable de votantes que no acompaña al oficialismo y que el desafío consiste en lograr que ese conjunto pueda ser articulado detrás de una alternativa política.

En sus palabras, "de los votos emitidos hay un 58-56% que no nos gusta el oficialismo", aclarando que se trata de números aproximados. El problema que identifica no es solamente cuantitativo, sino fundamentalmente político: cómo reunir ese porcentaje y ofrecerle una alternativa viable.

"El tema es cómo coaligamos ese 56% de votos y le proponemos a ese sector de la ciudadanía que no está conforme con el gobierno una alternativa de poder viable que cambie la realidad de Catamarca", sostuvo.

El planteo de Manzi coloca así la eventual construcción opositora frente a un desafío concreto: convertir la dispersión de sectores que actualmente no son mayoría individualmente en una propuesta común que pueda disputar el poder.

Un armado que pretende llegar a Capital e interior

El dirigente también aclaró que la construcción no estará limitada a la Capital, sino que contempla desde el comienzo una articulación con sectores del interior provincial.

Manzi señaló que, después de la foto con el diputado provincial del MID, recibió llamados de numerosos referentes del interior. "De hecho, después de la foto, nos llamaron un montón de referentes del interior", afirmó.

Para el dirigente, ese movimiento demuestra que el proceso de construcción puede desarrollarse de manera paralela tanto en Capital como en las distintas localidades del interior. "Esto se va a ir desarrollando en forma paralela, no solamente capital", explicó.

La inclusión del interior aparece, además, como una cuestión política que Manzi considera necesaria para evitar una mirada concentrada exclusivamente en la ciudad Capital.

"Si no también sería incorrecto desde el punto de vista político y sería ningunear a la realidad del interior", sostuvo.