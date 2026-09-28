Salud prepara un Plan Estratégico para responder al fenómeno de El Niño

El Ministerio de Salud de la provincia avanza en la preparación de un Plan Estratégico destinado a determinar los roles y las acciones que deberán implementarse en todo el territorio ante posibles situaciones provocadas por el fenómeno de El Niño.

La iniciativa busca establecer una estructura de trabajo que permita anticipar eventuales consecuencias sanitarias y organizar las respuestas necesarias frente a los escenarios que pudieran presentarse. El plan se encuentra en sus últimas etapas de elaboración y apunta a establecer un marco institucional que permita definir de manera anticipada cómo se desarrollarán las intervenciones sanitarias ante posibles situaciones derivadas del fenómeno.

La propuesta contempla no solamente la planificación dentro del Ministerio de Salud, sino también la articulación con otros actores institucionales. Una vez puesto en marcha, el Plan Estratégico será implementado de manera cooperativa y coordinada con los municipios afectados y otros organismos gubernamentales.

El objetivo señalado es que esa coordinación permita brindar una respuesta rápida y eficaz en cada lugar, de acuerdo con las necesidades que eventualmente puedan surgir.

Una estrategia con alcance provincial

El Plan Estratégico de Salud está diseñado con una mirada integral sobre el territorio provincial. Su propósito es establecer un marco operativo y programático que permita anticipar y responder a las consecuencias sanitarias derivadas del fenómeno de El Niño.

En este sentido, la planificación busca ordenar previamente los roles y las acciones que deberán llevar adelante los distintos actores involucrados. La definición anticipada de estas responsabilidades forma parte de una estrategia orientada a evitar respuestas desarticuladas y permitir que, ante una situación que requiera intervención sanitaria, los organismos puedan actuar de manera coordinada.

El esquema contempla la posibilidad de intervenir tanto en todo el territorio provincial como en lugares puntuales donde sea necesaria una organización específica de los recursos del sistema sanitario.

Las últimas etapas del Plan Estratégico

En este contexto, el equipo de Salud mantuvo un encuentro encabezado por la secretaria de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, Dra. Silvia Bustos.

Durante la reunión se establecieron las últimas etapas del Plan Estratégico de Salud, avanzando en la definición del marco institucional operativo y programático que tendrá la estrategia. El encuentro permitió continuar con la organización de los distintos componentes del plan y precisar las herramientas que se utilizarán para anticipar y responder ante las consecuencias sanitarias que pudieran derivarse del fenómeno de El Niño.

La planificación parte de la necesidad de contar con una estructura previamente establecida, capaz de reunir información, organizar acciones y coordinar los diferentes niveles del sistema sanitario cuando una situación requiera una respuesta conjunta.

De esta manera, la estrategia incorpora una dimensión preventiva y otra operativa, con la intención de que el sistema pueda disponer de mecanismos de organización ante eventuales situaciones sanitarias.

Información en tiempo real y sala de situación

Uno de los elementos destacados por Silvia Bustos es la gestión de la información en tiempo real, que estará vinculada con la implementación de una sala de situación de emergencia.

La funcionaria explicó que el Plan Estratégico integra esta herramienta como parte de la organización de la respuesta sanitaria. Según señaló Bustos, el esquema contempla también el abordaje de la salud mental y el apoyo psicosocial en todo el territorio.

La incorporación de estos componentes amplía el alcance de la estrategia, ya que la planificación no se limita a la organización de la atención sanitaria, sino que incluye también las acciones vinculadas con la salud mental y el apoyo psicosocial en aquellos lugares donde sea necesario. La sala de situación de emergencia permitirá, dentro del marco planteado por el plan, trabajar con información en tiempo real para favorecer la organización coordinada de las respuestas.

Coordinación de los tres niveles de complejidad

Otro de los aspectos centrales mencionados por la secretaria de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud es la necesidad de organizar de manera coordinada los tres niveles de complejidad del sistema de salud provincial.

Bustos explicó que esta organización podrá implementarse en todo el territorio o en lugares puntuales donde se requiera una intervención específica. La coordinación de los tres niveles forma parte del marco institucional operativo y programático que propone el Plan Estratégico. De esta manera, la planificación busca establecer previamente los mecanismos necesarios para articular las capacidades del sistema sanitario cuando las circunstancias así lo demanden.

El esquema se completa con la participación de los municipios y otros organismos gubernamentales, que tendrán un papel dentro de la respuesta coordinada una vez que el plan sea puesto en marcha.

Municipios y organismos gubernamentales

La estrategia diseñada por el Ministerio de Salud contempla expresamente un trabajo cooperativo y coordinado con los municipios afectados y con otros organismos gubernamentales.

Esta articulación será fundamental para llevar la respuesta sanitaria a cada lugar donde eventualmente sea necesaria. El objetivo establecido es brindar una respuesta rápida y eficaz, para lo cual se plantea una organización previa de roles y acciones.

La participación de los municipios permitirá incorporar la dimensión territorial de las eventuales intervenciones, mientras que la coordinación con otros organismos gubernamentales buscará complementar las acciones previstas dentro del sistema de salud.

Así, el Plan Estratégico no se plantea como una herramienta aislada del Ministerio de Salud, sino como un esquema de trabajo articulado destinado a responder de manera organizada frente a posibles consecuencias del fenómeno de El Niño.