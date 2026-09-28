La fiscalía duda de las explicaciones patrimoniales de Adorni y pide peritar sus billeteras cripto

El fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso nuevas medidas destinadas a verificar las explicaciones presentadas por Manuel Adorni sobre el origen de una parte central de su patrimonio. El foco principal está puesto en las operaciones con Bitcoin que el exjefe de Gabinete presentó como sustento para explicar fondos por casi US$600.000.

La defensa de Adorni había informado la existencia de ocho direcciones de Bitcoin, con las que el exfuncionario habría operado entre octubre de 2014 y septiembre de 2018. De acuerdo con esa presentación, la liquidación de esas tenencias le permitió obtener US$591.544,61.

Ese monto fue utilizado para explicar otros fondos declarados por Adorni. En particular, la defensa buscó justificar US$565.000 en efectivo, registrados bajo el concepto de "venta de activos".

Frente a esa explicación, Pollicita resolvió avanzar con una comprobación técnica que permita determinar si las direcciones de Bitcoin efectivamente se corresponden con las operaciones y la titularidad invocadas.

Una prueba técnica sobre las ocho direcciones de Bitcoin

Para concretar la medida, el fiscal solicitó convocar al abogado de Adorni, Matías Ledesma, quien deberá concurrir a la Fiscalía acompañado por el perito de parte. También deberá llevar un sobre cerrado que contiene las claves privadas y una computadora portátil.

El procedimiento contempla una verificación directa de las ocho direcciones de Bitcoin señaladas por la defensa. El especialista deberá ingresar a las cuentas mediante una billetera de administración, como Sparrow o Electrum, y utilizar las funciones "Sign" o "Verify Message".

La operación consistirá en firmar, desde cada una de las ocho direcciones, un mensaje que será entregado por la fiscalía en ese mismo momento. Luego será el turno del personal técnico especializado de la Policía Federal Argentina, que realizará una verificación criptográfica de los elementos generados durante el procedimiento.

El proceso técnico contempla:

Cargar las ocho direcciones de Bitcoin .

. Incorporar el mensaje entregado por la fiscalía .

. Ingresar la firma generada por la defensa .

. Determinar si existe correspondencia entre las direcciones, el mensaje y las firmas.

Dejar constancia del resultado obtenido para cada una de las ocho direcciones.

El procedimiento será grabado y las claves privadas permanecerán bajo resguardo de la defensa.

La autorización judicial será clave para concretar la medida

Para avanzar con la verificación, Pollicita solicitó autorización al juez federal que interviene en la causa. En caso de obtenerla, la fiscalía deberá coordinar la fecha y el horario del procedimiento con los abogados de Adorni.

La defensa ya había acompañado documentación destinada a respaldar la titularidad de las billeteras. Entre los elementos presentados se encuentra un informe técnico de análisis forense, además de actuaciones notariales.

También había informado que las claves privadas de las billeteras quedaron guardadas en un sobre cerrado y lacrado, con la indicación de que serían utilizadas únicamente ante un requerimiento judicial. La nueva medida apunta precisamente a someter esa explicación a una comprobación técnica. El procedimiento no se limitará a la documentación aportada, sino que buscará verificar criptográficamente la correspondencia entre las direcciones declaradas y las firmas que se generen durante la diligencia.

Los ingresos y bienes de la pareja

El análisis fiscal no se limita al capítulo de las criptomonedas. Pollicita decidió ampliar la investigación sobre los antecedentes económicos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.

La defensa había explicado que una parte del capital utilizado desde 2014 provenía de ahorros familiares anteriores, generados a partir de la actividad profesional desarrollada por ambos integrantes del matrimonio. A partir de esa explicación, el fiscal consideró necesario reconstruir la situación patrimonial y los ingresos de Adorni y Angeletti desde el comienzo de su vida económica activa y hasta fines de 2011.

Para ello, solicitó a la ANSES la historia laboral completa de ambos. En el caso de Adorni, el pedido comprende información desde febrero de 1998, mientras que para Angeletti abarca desde octubre de 2000, cuando ambos habían alcanzado la mayoría de edad.

La información requerida incluye:

Remuneraciones.

Empleadores.

Aportes.

Períodos trabajados.

Actividad autónoma o monotributista .

. Inmuebles y vehículos registrados a nombre de ambos.

Participación en sociedades, asociaciones o fundaciones .

. Eventuales cargos de administración o representación.

El objetivo de estas nuevas medidas es reconstruir los antecedentes económicos del matrimonio y establecer los ingresos y bienes correspondientes a los períodos bajo análisis.

Pedido de ampliación del secreto fiscal

En paralelo, Pollicita pidió al juez ampliar el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y Angeletti para períodos específicos de su vida económica.

Si el magistrado autoriza la medida, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá remitir información tributaria de ambos. El requerimiento contempla las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, además de las actividades declaradas, las categorías tributarias, información proporcionada por terceros y eventuales adhesiones a blanqueos o moratorias.

El pedido también incluye información específica sobre las operaciones de compra de moneda extranjera realizadas a nombre de Adorni y Angeletti entre enero de 2011 y diciembre de 2015.

ARCA deberá informar, en ese caso:

Fechas de las operaciones.

de las operaciones. Montos involucrados.

involucrados. Entidades intervinientes .

. Destino declarado de los fondos.

De esta manera, la pesquisa incorpora tanto el circuito de las criptomonedas como los antecedentes laborales, fiscales, patrimoniales y cambiarios del matrimonio.

Las respuestas de Adorni

Las nuevas medidas fueron dispuestas después de que Adorni respondiera un cuestionario de 20 puntos elaborado por Pollicita. El objetivo de ese cuestionario fue obtener explicaciones sobre la evolución de sus bienes durante el período investigado.

La pesquisa abarca su paso por la función pública entre diciembre de 2023 y junio de 2026. En sus explicaciones, Adorni sostuvo una reconstrucción patrimonial que incluye los ingresos obtenidos a través de operaciones con criptomonedas. Según esa presentación, las ganancias generadas con esos activos fueron posteriormente utilizadas para afrontar distintos gastos, inversiones y operaciones inmobiliarias.

Entre esas operaciones se encuentran las obras realizadas en el country Indio Cuá y la compra de un departamento ubicado en la calle Miró, en Caballito.

El fiscal busca ahora contrastar esa reconstrucción con documentación laboral, tributaria y patrimonial, además de avanzar con una comprobación técnica específica sobre las ocho direcciones de Bitcoin.