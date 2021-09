Aníbal Fernández tuvo una reunión de transición con Sabina Frederic y a la tarde se verá con Perotti

Aníbal Fernández tomará el cargo de Ministro de Seguridad nacional este lunes a las 16 horas, pero se movió como responsable del área desde que arrancó el día. Cumplió con el manual de formalidades políticas y durante casi dos horas mantuvo un encuentro con Sabina Frederic en la oficina que ella deja para que llegue él, en el séptimo piso del edificio del Ministerio, ubicado en la zona de Recoleta conocida como “La isla”.

A la salida de allí, Fernández confirmó que una vez ungido como titular de la cartera tomará posesión de su despacho y a las 19 se juntará con Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe, la provincia más complicada en cuestiones de criminalidad y narcotráfico, un tema sobre el que el nuevo integrante del gabinete nacional hará foco especial y urgente.

“No quiero perder tiempo. Hablaremos de todos los temas, no quiero dejar pasar el tiempo. Hay que hablar, quiero hablar con Perotti para pensar el mejor de los escenarios. No quiero aventurar ni sacar conjeturas de lo que no se conoce finito”, aclaró a la salida de su reunión con Frederic. Seguramente Fernández, además del encuentro con el gobernador santafesino, escuchará el diagnóstico esta semana de otros especialistas en las complejidades de la provincia con más sangre derramada por la disputa del negocio ilegal de las drogas.

El encuentro con Frederic fue largo y con “agenda total”. Según comentaron fuentes oficiales, la antropóloga y el abogado y contador hablaron de todos los temas: Rosario, provincia de Buenos Aires, narco, conflictivdad en la hidrovía, fronteras, formación de las fuerzas de seguridad federales, relación con las provincias y despliegue en territorios de conflicto, como los operativos de Prefectura y Gendarmería en los barrios populares de provincia y ciudad de Buenos Aires.

“Estuvimos charlando, fue una muy buena reunión, charlamos de todos los aspectos técnicos para el traslado, me llevo elementos que me prepararon para poder chequearlos y espero, apenas pueda, venir para acá y reunirme con Perotti”, dijo Fernández ya con las llaves del Ministerio en la mano.

En el encuentro con Frederic quedó saldada la tensión que nació entre ellos en marzo pasado, luego de que el ahora sucesor la criticara por los hechos de violencia contra el presidente Fernández en un viaje a Lago Puelo, Chubut. “¿Quién cuida al Presidente? ¿Cómo es posible que nadie advirtiera que la seguridad de Alberto Fernández estaba comprometida en Lago Puelo, Chubut? Pero... ¿qué hace en Chubut? ¿La inteligencia no detectó a los revoltosos? ¿Por qué tanto amateurismo?”, había tuiteado Aníbal.

Aquello no le gustó nada a Frederic, pero en la reunión de este lunes se archivó la bronca. “Es una piba a la que respeto mucho”, suele comentar. En cuestión de rencores pasados, hace 30 días también quedaron guardadas las diferencias que Aníbal mantuvo con Julián Domínguez (nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca) después de la derrota electoral de 2015. “Nos amigamos con Julián”, repitió varias veces por WhatsApp el nuevo titular de Seguridad.

El hasta ahora interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), con un largo recorrido en ministerios durante los gobiernos de Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, mantendrá los acuerdos que hubo entre Nación y CABA por distribución de fuerzas de seguridad. “Los pactos que se hicieron, aunque sean de palabra, hay que cumplirlos, lo hablaré con D' Alessandro para ponernos de acuerdo”, dijo en referencia al titular de Seguridad porteño.

Entre el martes y el miércoles seguramente Aníbal Fernández se reunirá con D'Alessandro y también con Sergio Berni, a cargo de Seguridad en provincia de Buenos Aires. El bonaerense elogió al nuevo Ministro, en un tono completamente contrario al que usaba para referirse a Frederic. “Nadie puede discutir su capacidad de trabajo y de gestión”, remarcó.

“Es momento de hacer aportes para sumar, no soy de aquellos que rumean los problemas, miro para adelante. Tenemos un desafío con el doctor Fernández, sé del conocimiento que tiene, de la vocación, conocimiento amplio del ejercicio del mando en las diferentes fuerzas”, comentó Berni. La foto entre ambos seguramente circule antes del final de la semana.

Si bien Fernández se encargó durante el fin de semana de hacerles saber a las cúpulas de las cuatro fuerzas federales -Juan Carlos Hernández, de Policía Federal; Andrés Severino, de Gendarmería; Mario Rubén Farinón, de Prefectura; y Alejandro Glinski, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria- que no los tocaría, mañana martes habrá reunión formal. “No está para andar inventando nada”, repitió en las últimas horas el quilmeño.

Y ya les pidió a los jefes de cada una que vayan preparados con información. “Más que el papel necesito hablar, que hablemos y saquemos conclusiones de los pasos a seguir”, les avisó. En lo que hasta ahora fue su programa de TV, Caníbales, por C5N, Fernández comentó que pretende un nuevo enfoque para la Policía Federal. Remarcó que no los quiere como “personal de calle” sino como “investigadores”.

Sobre la PSA dijo que se trata de una fuerza que “no para de crecer y tiene un volumen fenomenal para una fuerza de seguridad civil. Es mucha satisfacción ver al hijo de uno caminando en la forma que lo está haciendo”. Fernández habló de esa forma sobre la Policía de Seguridad Aeroportuaria porque fue uno de los impulsores de su creación en 2005, luego del escándalo por los vuelos con cocaína de Southern Wings, cuando ocupaba el cargo Ministro del Interior.

Es probable que en las próximas horas se conozca el equipo que ya tiene armado en su cabeza Fernández para que lo acompañe en esta nueva gestión al frente de un Ministerio. Si bien no trascendieron los nombres para los principales cargos, Infobae pudo saber que el reemplazo de Cecilia Rodríguez, la hasta ahora “número 2? de Frederic, a cargo de la llamada “Unidad Ministra”, también será una mujer.