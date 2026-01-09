El Gobierno celebró el acuerdo Mercosur-UE: "Le permitirá al país aumentar sus exportaciones"

El Gobierno celebró la autorización del Consejo Europeo para firmar el acuerdo con el Mercosur, y destacó que permitirá aumentar las exportaciones y la llegada de inversiones.

El presidente Javier Milei festejó el anuncio, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, lo calificó de "histórico", y aseguró que "le permitirá al país aumentar sus exportaciones y acelerar el rumbo del crecimiento económico".

"Siguen las buenas noticias. Fin", disparó el jefe de Estado.

A las palabras del jefe de Estado le siguió un posteo del titular del Palacio de Hacienda.

"Tras 25 años de negociaciones, la Argentina firmará el próximo 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico entre el MERCOSUR y la UE", afirmó en una publicación en redes sociales.

Y dijo que "este acuerdo no hubiera sido posible sin el liderazgo del presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quiro y el secretario Pablo Lavigne para tener una Argentina cada vez más libre y más próspera".

Según dijo Caputo, los productos argentinos podrán acceder a un mercado de más de 700 millones de personas que representa 20% del PBI mundial.

"En este sentido, la eliminación de los aranceles por parte de la UE al 92% de las exportaciones argentinas y el acceso preferencial para otro 7,5% de las mismas, fomentará el comercio, la inversión y la creación de más empleo en nuestro país", aseguró.

El ministro afirmó que el acuerdo "nivelará a la Argentina frente a otros países que actualmente gozan preferencias con el bloque europeo".

Y citó a los casos de Chile, México, Sudáfrica, Egipto, Marruecos, Ucrania.

"De esta manera, habrá reglas claras que brindarán previsibilidad y transparencia regulatoria en las disposiciones de rápido despacho, productos perecederos, reducción de inspecciones físicas y simplificación de procedimientos aduaneros", destacó Caputo.

Para Caputo, el nuevo tratado "facilitará a las PYMES su integración en las cadenas globales de valor" y se aplicarán medidas de facilitación del comercio, por lo que, a su criterio, el acuerdo "generará mayores oportunidades comerciales para las PYMES, mientras que los consumidores se beneficiarán de una mayor variedad en el acceso a bienes y servicios a precios competitivos".

"Seguimos trabajando para generar más trabajo, incrementar las exportaciones y el comercio entre la Argentina y el mundo", cerró el jefe del Palacio de Hacienda.

Más temprano, el canciller Quirno también se refirió al anuncio del acuerdo, sobre lo cual aseguró que "todos ganamos" y pronosticó que generará "más comercio, más inversión y más empleo". Anunció, además, que el acuerdo se firmará el 17 de enero en Paraguay.

"La Argentina y los países del MERCOSUR accederán de manera preferencial a la UE, la tercera economía global, un mercado de 450 millones de personas, que representa cerca del 15% del PBI mundial", destacó Quirno en sus redes sociales.

El Gobierno toma como un logro propio la firma del acuerdo. Quirno destacó que "La Argentina liderada por el Presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad". Camino que logrará un país "próspero".

El canciller argentino dio algunos detalles del acuerdo: "La UE eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7.5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del MERCOSUR se verán beneficiadas", describió.

La senadora nacional y exministra, Patricia Bullrich, también se sumó a las celebraciones en redes. "Argentina no para de lograr éxitos concretos para su gente", dijo y acotó: "Después de 25 años, se aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Qué se aprobó

El Consejo de la Unión Europea (UE) aprobó de manera previsional el acuerdo comercial con Mercosur.

De esa manera, se despeja un obstáculo importante en la ratificación del principio de acuerdo alcanzado por la Comisión Europea con el bloque sudamericano hace algo más de un año.

En caso de concretarse, se podría crear la zona de libre comercio más grande del mundo con más de 720 millones de consumidores potenciales.

Los países del bloque europeo respaldaron mayoritariamente este viernes el acuerdo, a la espera de que el Consejo de la UE cierre formalmente el procedimiento a las 11 (hora argentina), según indicaron varias fuentes diplomáticas a la prensa internacional.

La clave para la ratificación del acuerdo estuvo en las concesiones que realizaron las autoridades europeas a Italia, quien había torpedeado la aprobación hace unas semanas. De esa manera, se impidió la conformación de una nueva minoría de bloqueo en el Consejo Europeo, ya que se requiere el respaldo de al menos cuatro países que representen más del 35% de la población del bloque.

Esto despejó el camino para que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firme el acuerdo con los países del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay este lunes en Asunción.__IP__

El Parlamento Europeo también deberá aprobar el tratado durante las próximas semanas antes de que pueda entrar en vigor. Sin embargo, allí se avecinan nuevas dificultades, ya que unos 150 eurodiputados (de un total de 720) amenazan con recurrir a la justicia para impedir la aplicación del acuerdo.