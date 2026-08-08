ANSES cambia el bono de agosto para jubilados: los detalles

El Gobierno formalizó el mecanismo de pago del bono extraordinario que percibirán los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante agosto de 2026.

La medida, confirmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, garantiza la continuidad del extra financiero de hasta $70.000, aunque consolida un límite estricto para su distribución.

En paralelo, la disposición revalida el reajuste mensual por movilidad del 1,89% -cifra vinculada con el registro inflacionario del período previo-, lo que fija la jubilación mínima básica en $419.775,93.

¿Cuáles son las modificaciones en el bono de la ANSES durante agosto?

La principal definición del esquema decretado radica en la segmentación del refuerzo económico según la escala de ingresos de cada beneficiario:

Titulares del haber mínimo: acceden al cobro íntegro del bono de $70.000.

Jubilados con ingresos intermedios: quienes perciban un haber superior a los $419.775,93 pero no alcancen el límite de $489.775,93, cobrarán un importe proporcional. La suma disminuye de forma escalar a medida que se incrementa el haber base, con el fin de nivelar la prestación en ese techo final.

Haberes superiores: los beneficiarios cuyo haber mensual supere el tope máximo de $489.775,93 quedan excluidos del beneficio extraordinario.

Montos confirmados: ¿Cuánto se cobra en agosto según cada prestación?





Tras la aplicación del porcentaje de movilidad y la integración del bono compensatorio, los montos finales a depositar en las cuentas previsionales se reestructuran de la siguiente manera:

Jubilación mínima: alcanza los $419.775,93 (monto base) y asciende a $489.775,93 al contemplar el bono completo.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber básico queda en $335.820,74, alcanzando un total de $405.820,74 con la asignación del refuerzo.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: la prestación se ubica en $293.843,15, sumando un haber final de $363.843,15 tras el bono.

Pensión para Madres de 7 Hijos: iguala el piso salarial del sistema previsional en $419.775,93, trepando a $489.775,93 al sumar el extra.

¿Cómo operan las actualizaciones mensuales de la ANSES?



En línea con el régimen normativo fijado por el Decreto 274/2024, la totalidad de los haberes previsionales, las asignaciones familiares y las prestaciones sociales registradas ante la ANSES se recalculan mes a mes tomando como parámetro directo la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores.

Bajo esta fórmula de ajuste directo, la movilidad del 1,89% se trasladó no solo a la escala jubilatoria, sino también al valor general de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a las asignaciones del sistema SUAF.