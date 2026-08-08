Caciques pidieron avanzar con el proyecto minero en Aguas Calientes

Caciques de comunidades del norte de Belén se presentaron ayer en Casa de Gobierno, donde mantuvieron un encuentro con autoridades del Ministerio de Gobierno. Participaron Letizia Delgado, cacique de Los Morteritos - Las Cuevas; Isidro Gervan, cacique de Carachi; Ariel Escalante, cacique de Corral Blanco; Bernardo Gutiérrez, cacique de La Angostura; y Juan Agustín Suárez, cacique de Aguas Calientes.

Durante la reunión abordaron diversos temas y necesidades de sus comunidades. Entre los principales puntos planteados, los caciques expresaron su preocupación por el proyecto minero en Aguas Calientes, que aún no se pone en marcha. Según manifestaron, esta demora estaría vinculada a que hay personas que no les estarían dando la posibilidad de desarrollarse laboralmente, por lo que reclamaron una definición que permita destrabar la situación y avanzar con la actividad.

Los presentes coincidieron en la importancia de avanzar hacia una minería sostenible, que contemple el cuidado del ambiente y a la vez impulse el desarrollo de las comunidades, con trabajo, arraigo y mejores condiciones de vida para los pueblos del norte de Belén.