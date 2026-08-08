Diputados: el Gobierno postergará Propiedad Privada y priorizará la reforma del Banco Central

El Gobierno de Javier Milei decidió poner en pausa el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en la Cámara de Diputados y concentrar sus esfuerzos en dos proyectos que considera prioritarios: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y los cambios vinculados con Inocencia Fiscal.

La intención del oficialismo es avanzar con una sesión el próximo 26 de agosto, aunque el temario definitivo todavía deberá ser definido por la mesa política del Gobierno. En la Casa Rosada buscan evitar que las distintas iniciativas se mezclen en una misma negociación y compliquen la obtención de los votos necesarios para aprobar las reformas económicas.

"No es la idea acelerar Propiedad Privada ahora", señalaron fuentes del Gobierno, que plantearon como prioridad avanzar con las iniciativas que Milei considera centrales para esta nueva etapa de su gestión.

Propiedad Privada quedó en pausa tras la negociación en el Senado

La decisión se tomó luego de una negociación especialmente compleja en el Senado. El proyecto de Propiedad Privada atravesó cuatro postergaciones, múltiples modificaciones y llegó a acumular 17 versiones antes de obtener la media sanción.

Finalmente, la iniciativa fue aprobada por 37 votos contra 33, después de que el oficialismo aceptara retirar los capítulos referidos a la extranjerización de tierras y el Manejo del Fuego.

El recorrido legislativo generó preocupación dentro de la Casa Rosada por el impacto de la discusión pública, las resistencias de distintos gobernadores y las dificultades de coordinación dentro del propio oficialismo.

Varios mandatarios provinciales que habitualmente mantienen canales de diálogo con el Gobierno influyeron para que sus senadores retiraran el respaldo al capítulo sobre tierras. La misma dinámica volvió a aparecer durante la discusión sobre Manejo del Fuego.

En ese contexto, el Gobierno busca evitar que las mismas dificultades se trasladen a la reforma del Banco Central, para la que necesita conservar el respaldo de los bloques dialoguistas.

Cruces entre Sturzenegger y Bullrich

La negociación también dejó expuestas diferencias dentro del propio Gobierno. Durante el tratamiento del proyecto se produjeron cruces entre Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich en torno a las concesiones realizadas para conseguir el respaldo de los bloques aliados.

Las diferencias estuvieron vinculadas, entre otros aspectos, con la estrategia para negociar con los gobernadores y con el cálculo de las mayorías necesarias para sostener los distintos capítulos de la iniciativa.

A pesar de las modificaciones, el Gobierno logró conservar una parte importante del proyecto. La media sanción contempla cambios en el régimen de expropiaciones, procedimientos de desalojo, regularización dominial y digitalización de los Registros de la Propiedad Inmueble.

Su postergación en Diputados no implica el archivo de la iniciativa, sino que el oficialismo decidió retirarla de la negociación inmediata.

La reforma del Banco Central, la prioridad de Milei

El principal objetivo del Gobierno para el 26 de agosto será avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El proyecto establece como misión principal de la entidad la preservación del valor de la moneda y plantea prohibir el financiamiento al Estado nacional, las provincias y los municipios.

Además, establece restricciones para la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario y endurece las condiciones para remover al presidente y al directorio del BCRA.

El mecanismo de designación mediante propuesta del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado se mantiene, pero el proyecto establece que para remover a las autoridades monetarias será necesaria una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.

La iniciativa también contempla restricciones sobre la distribución de determinadas utilidades del Banco Central, establece una reserva técnica no distribuible para ciertos activos y limita la transferencia de resultados al Tesoro.

Otro de los puntos centrales es la eliminación de las Letras Intransferibles, una medida que Milei destacó al presentar la reforma.

Inocencia Fiscal también estará en la agenda

El segundo proyecto que el oficialismo pretende impulsar en Diputados es el de Inocencia Fiscal.

La iniciativa busca reforzar el denominado "tapón fiscal", limitar la posibilidad de que ARCA revise períodos anteriores y ampliar las garantías para que determinados ahorros no declarados puedan incorporarse al sistema financiero.

En el Gobierno vinculan estos cambios con su estrategia para profundizar el crédito y promover que el ahorro se canalice hacia inversiones.

Una agenda legislativa más acotada

Con este cambio de estrategia, la Casa Rosada busca reducir los frentes de negociación abiertos y ordenar el tratamiento de sus reformas de acuerdo con las prioridades presidenciales.

La premisa oficial es avanzar primero con el Banco Central y la Inocencia Fiscal, mientras que Propiedad Privada quedará para una instancia posterior, una vez que el Gobierno considere superado el desgaste político que dejó su tratamiento en el Senado.

La definición final dependerá del cierre de acuerdos con los bloques aliados y de la decisión que adopte la mesa política sobre el temario de la sesión del 26 de agosto.