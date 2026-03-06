El Gobierno se prepara para una batalla judicial por la reforma laboral

La disputa por la reforma laboral aprobada por el Congreso a fines de febrero ya ingresó en una nueva etapa: la judicial. Tras la presentación de un amparo por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), el Gobierno comenzó a preparar su estrategia legal y anticipa que uno de los ejes centrales de su defensa será cuestionar la legitimación de la central obrera para impulsar el reclamo judicial.

En el Ejecutivo reconocen que el escrito presentado por la central sindical se encuentra actualmente bajo análisis. "Estamos analizando el escrito. Vamos a responder cuando sea necesario", señalaron desde el Gobierno, en referencia a la primera acción judicial que busca frenar aspectos de la reforma.

Al mismo tiempo, dentro de la administración nacional dan por hecho que la disputa legal recién comienza y que el conflicto terminará escalando a instancias superiores del sistema judicial. Según estiman, el expediente podría llegar a la Corte Suprema en el mediano plazo, en un proceso que anticipan será prolongado y con múltiples presentaciones.

El amparo de la CGT y el foco en la justicia laboral

La acción judicial presentada este viernes por la CGT cuestiona un punto específico de la reforma laboral: el traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

Según el escrito presentado por la central obrera, este cambio institucional podría tener consecuencias profundas en el funcionamiento del sistema judicial laboral. Entre las advertencias incluidas en la presentación se destacan:

Posible colapso judicial como consecuencia de la reorganización del fuero.

Impacto sobre miles de causas en trámite, que podrían verse afectadas por el cambio de jurisdicción.

Cuestionamientos a la definición de la competencia del fuero contencioso administrativo federal para intervenir en determinados litigios.

El expediente quedó radicado en el juzgado federal en lo contencioso administrativo que encabeza Enrique Lavié Pico, quien deberá intervenir inicialmente en la causa.

El proceso judicial se tramita bajo el procedimiento previsto por el artículo 43 de la Constitución Nacional y la ley 16.986 de acción de amparo, un mecanismo utilizado para reclamar la protección urgente de derechos frente a decisiones del Estado.

La estrategia jurídica del Gobierno

Dentro del Ejecutivo, el análisis del planteo judicial quedó en manos de Sebastián Amerio, exviceministro de Justicia que fue oficializado este viernes como nuevo titular de la Procuración General del Tesoro.

Amerio asumió el cargo en reemplazo de Santiago Castro Videla, quien continuará dentro del organismo en una subprocuración que será constituida en los próximos días.

Desde ese organismo se centralizará la estrategia jurídica del Estado frente a los distintos cuestionamientos que podrían presentarse contra la reforma laboral. En ese contexto, uno de los argumentos que el Gobierno evalúa desplegar es cuestionar la legitimación de la CGT para promover el amparo, lo que podría convertirse en un punto clave de la defensa oficial.

Movilización sindical y formalización del reclamo

La ofensiva judicial de la central obrera se inscribe dentro de una estrategia más amplia de rechazo a los cambios impulsados por el oficialismo en materia laboral.

El lunes previo a la presentación judicial, la CGT impulsó una movilización hacia el Palacio de Tribunales, manifestación que se realizó en contra de las modificaciones al régimen del trabajo aprobadas por el Congreso.

Sin embargo, la formalización del amparo se concretó recién este viernes, después de que el oficialismo publicara la promulgación de la reforma en el Boletín Oficial, paso que habilitó el inicio de las acciones judiciales.

Un conflicto que recién comienza

En el Gobierno consideran que la presentación de la CGT constituye apenas el primer paso de una estrategia judicial más amplia contra la reforma laboral.

Dentro del Ejecutivo anticipan que en las próximas semanas podrían aparecer nuevas acciones judiciales. Entre los escenarios que contemplan se encuentran:

Presentaciones en tribunales laborales cuestionando distintos aspectos de la norma.

Acciones individuales impulsadas por gremios o trabajadores.

Nuevos planteos que amplíen los cuestionamientos al contenido de la reforma.

En ese contexto, fuentes oficiales sostienen que el proceso judicial será extenso. "Va a ser un proceso largo", señalan.

Los cambios introducidos por la reforma

La reforma laboral sancionada por el Congreso incorporó modificaciones en distintos aspectos del régimen laboral argentino. Entre los puntos alcanzados por la ley se incluyen:

Cambios en el sistema de indemnizaciones.

Nuevas modalidades de contratación.

Reformas vinculadas a la organización de los convenios colectivos.

Sin embargo, pese a la amplitud de esos cambios, el primer amparo sindical se concentra exclusivamente en el esquema institucional vinculado al funcionamiento del fuero laboral.

De esta manera, el conflicto judicial que acaba de comenzar no aborda todavía el conjunto de las transformaciones introducidas por la ley, sino un punto clave de su arquitectura institucional: la reorganización del sistema de justicia laboral.

Mientras el expediente inicia su recorrido en los tribunales, el Gobierno afina su defensa y anticipa un escenario de litigio prolongado, con múltiples actores y un posible desenlace en la instancia judicial más alta del país.