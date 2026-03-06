Paritaria estatal: UPCN sella el acuerdo con el Gobierno mientras ATE denuncia un escenario de "miseria salarial"

El sector público nacional atraviesa una instancia de definición paritaria que ha dejado en evidencia una profunda fractura en la representación gremial. Durante el encuentro desarrollado en la sede de la Secretaría de Trabajo, ubicada en 25 de Mayo 633, en el microcentro porteño, el Gobierno presentó una propuesta salarial que fue recibida con criterios diametralmente opuestos por los dos sindicatos mayoritarios del sector: la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Mientras UPCN confirmó su aceptación de la oferta gubernamental, desde ATE calificaron el ofrecimiento como "insuficiente" y denunciaron una "actitud miserable" por parte del Ejecutivo. Esta discrepancia subraya la tensión persistente en un contexto donde el poder adquisitivo de los agentes públicos es el foco central del debate.

El detalle de la propuesta oficial

La oferta presentada por el Gobierno, que termina de definir el esquema de aumentos para el tramo final del convenio colectivo de trabajo 214/06, se estructura bajo los siguientes parámetros técnicos:

Enero: incremento del 2,5%.

incremento del 2,5%. Febrero: incremento del 2,2%.

incremento del 2,2%. Marzo: incremento del 2,0%.

incremento del 2,0%. Abril: incremento del 1,7%.

incremento del 1,7%. Mayo: incremento del 1,5%.

incremento del 1,5%. Junio: un bono por única vez de 40.000 pesos, de carácter no remunerativo.

Según fuentes oficiales, UPCN fundamentó su aceptación haciendo un balance del periodo comprendido entre junio de 2025 y mayo de 2026. Bajo este análisis, el gremio destacó que el aumento acumulado total alcanzó el 20,97%, complementado por un acumulativo de bonos que sumó un total de 225.000 pesos en el transcurso de dicho ciclo.

La postura de ATE: rechazo y denuncia de precariedad

En la vereda opuesta, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fue contundente al rechazar la propuesta. Para el dirigente, el ofrecimiento oficial no logra frenar la erosión del poder adquisitivo que los trabajadores del sector público han experimentado durante los últimos dos años. Aguiar enfatizó que el incremento de precios en productos, bienes y servicios básicos de consumo cotidiano se mantiene constante, superando ampliamente la capacidad de respuesta de los salarios propuestos.

La crítica de ATE se extendió más allá del porcentaje de aumento, enfocándose en la naturaleza del bono: "Ofrecer un bono de 40 mil pesos a cobrar los primeros días del mes de junio es una actitud miserable del Gobierno", sentenció el secretario general.

El gremio también realizó un análisis comparativo crítico sobre el cierre del periodo paritario (junio 2025 - mayo 2026). Según sus cálculos:

El aumento total del periodo cierra con un 21%.

La inflación registrada en el mismo lapso, tomando como referencia el último dato de enero, ya se ubica en el 19,5%.

ATE sostiene que, al quedar el incremento fijo en un 21%, los ingresos del sector público perderán toda capacidad de actualización frente a la inflación que se registre en los meses de febrero, marzo, abril y mayo.

El conflicto de fondo: ajuste y condiciones de vida

El documento de rechazo de ATE no se limitó a la cuestión salarial inmediata, sino que conectó la paritaria con el marco económico nacional. El gremio denunció que el Gobierno continúa "expulsando trabajadores por debajo de la línea de pobreza" mediante incrementos que, de manera sistemática, se ubican por debajo de los índices inflacionarios.

La organización concluyó su postura cuestionando las reformas implementadas y la dinámica de las negociaciones, advirtiendo que la combinación de la reforma laboral con topes en las paritarias del sector público demuestra que el ajuste está siendo afrontado por los trabajadores mediante la degradación de sus condiciones de vida, alejándose de la promesa oficial de que este sería pagado por la "casta". Con este escenario, el gremio ratificó su malestar, mientras la vigencia del acuerdo aceptado por UPCN comienza a regir para la administración pública nacional.