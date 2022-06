Ante la Justicia, Kulfas dio marcha atrás y negó irregularidades

El exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, pasó por los tribunales federales de Comodoro Py para declarar durante casi dos horas ante el juez Daniel Rafecas por la causa que investiga presuntas irregularidades en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Distinto a lo que había hecho circular en la prensa, y que finalmente le costó el cargo, Matías Kulfas le bajó el tono a sus declaraciones ante la Justicia y negó estar al tanto de hechos de corrupción en los pliegos de la licitación por el gasoducto.

Qué declaró Kulfas ante la Justicia

Según pudo saber TN, con la presencia del Fiscal Stornelli, Kulfas negó reiteradamente tener conocimiento de posibles delitos relacionados con la construcción del gasoducto de Vaca Muerta.

Aclaró que sus expresiones, tanto en “off the record” como en público, no fueron más que discrepancias y discusiones políticas y de políticas públicas, ante lo que consideró un ataque injustificado hacia su Ministerio de parte de la Vicepresidenta. Respecto de los errores en el comunicado que circulara en “off the record”, los atribuyó al apuro por emitir una respuesta.

Y en general respecto de las posibilidades de que otras empresas nacionales participen en el gasoducto, aclaró que eso recién sería en el futuro, y que la adjudicación a la firma Techint está justificada en la premura de contar cuanto antes con la obra terminada, ya que permitirá el autoabastecimiento de gas y su exportación. Kulfas respondió todas las preguntas tanto del juez como del fiscal.

Cuál es la acusación

La investigación busca esclarecer si hubo direccionamiento en la millonaria licitación para construir el gasoducto ya que el exfuncionario se despidió de la función pública tras apuntar a que hubo intenciones de favorecer a la empresa Techint.

A través de Whatsapp, el mensaje que le atribuyen a la cartera productiva dice lo siguiente:

“Información en OFF. La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint. Es IASA, con funcionarios designados por ella, quienes (SIC) hace la licitaciones”, acusa.

Por qué es clave el testimonio de Kulfas

La investigación se inició el mismo sábado después de que la oposición se hiciera eco del “off the record” que le costó el cargo a Matías Kulfas y lo presentara en la Justicia para que sea investigado.

Es por eso que si el exministro ratificaba sus declaraciones en sede judicial pudo haberle dado impulso a la investigación. En cambio, el funcionario relativizó sus dichos.

Las medidas que tomó Rafecas en la causa

Además de convocar a exfuncionarios de Desarrollo Productivo y Energía, Rafecas tomó estas medidas en la causa por supuestas anomalías en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner:

Secuestro del pliego de la licitación de la obra del gasoducto Néstor Kirchner, en una orden presentada en Enargas, IEASA y en la Secretaría de Energía.

Audiencia oral para el martes con expertos e idóneos a designar por las cuatro empresas que extraen gas en Vaca Muerta (Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral).

Segunda audiencia oral con expertos para el miércoles con cuatro especialistas e idóneos designados por las empresas TGS y TGN (Transportadora Gas del Norte y del Sur), uno por parte del ENARGAS y otro por parte de la Facultad de Ingeniera de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El objetivo es que la Justicia tenga un mejor acercamiento técnico tanto respecto de las necesidades volúmenes de transporte de gas (en la audiencia oral del martes, con las empresas extractoras de gas) como de las exigencias técnicas para concretar dicho transporte mediante gasoducto (mediante la audiencia oral del miércoles).

Qué se investiga en la causa por presuntas irregularidades en la licitación por el gasoducto Néstor Kirchner

En la causa a cargo de Rafecas se busca determinar si la licitación por el gasoducto Néstor Kirchner estuvo creada a la medida de Techint por parte de funcionarios que responden a la vice Cristina Kirchner.

Esta fue la versión que Kulfas planteó en una entrevista y que luego ratificó en la carta de renuncia que presentó este lunes por la tarde como titular del ministerio de Desarrollo Productivo.