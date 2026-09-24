AOMA paraliza operaciones de Río Tinto por reclamos salariales y de seguridad

El conflicto laboral genera tensión en la minería de Catamarca, a partir de una medida de fuerza impulsada por la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) en la Puna catamarqueña, específicamente en Minera del Altiplano, operación vinculada a Río Tinto.

Según pudo conocerse, AOMA Seccional Catamarca inició una medida de fuerza que afecta las operaciones de Río Tinto - Minera del Altiplano, en el marco de una serie de reclamos que, hasta el momento, no habrían encontrado una respuesta satisfactoria. La protesta se desarrolla mientras permanecen abiertas las diferencias entre la organización sindical y la compañía. La situación se encuentra en pleno desarrollo y la medida continúa, a la espera de que puedan generarse instancias de diálogo que permitan acercar las posiciones de las partes involucradas.

El escenario plantea un nuevo foco de tensión dentro de la actividad minera provincial y concentra la atención sobre los reclamos formulados por los trabajadores representados por el gremio.

Dos ejes centrales del reclamo

El conflicto presenta dos ejes principales: los reclamos salariales y los planteos vinculados con la seguridad de los trabajadores. La cuestión económica constituye uno de los puntos centrales de la medida impulsada por AOMA. El reclamo se vincula con la necesidad de abordar aspectos relacionados con los salarios, en un contexto en el que la actualización de las remuneraciones ocupa un lugar relevante dentro de la agenda laboral minera.

El segundo eje está relacionado con las condiciones de seguridad. Se trata de un aspecto especialmente sensible para la representación gremial minera, debido a las características de las operaciones desarrolladas en este ámbito.

De esta manera, la protesta no queda limitada a una discusión estrictamente salarial, sino que incorpora también planteos vinculados con las condiciones en las que desarrollan sus tareas los trabajadores.

Los principales puntos que atraviesan el conflicto son:

Reclamos salariales .

. Cuestionamientos vinculados con la seguridad de los trabajadores .

. Una medida de fuerza que afecta las operaciones de Río Tinto - Minera del Altiplano .

. La falta, hasta el momento, de una respuesta satisfactoria a los reclamos planteados por la organización sindical.

Un conflicto que permanece abierto

La situación continúa en desarrollo y, por el momento, la medida de fuerza se mantiene. El escenario queda sujeto a la posibilidad de que se abran instancias destinadas a acercar posiciones entre la compañía y AOMA. La evolución del conflicto dependerá, en ese marco, de los próximos movimientos de las partes y de la posibilidad de encontrar canales que permitan abordar los reclamos formulados por la organización gremial.

La protesta se desarrolla en un contexto de tensión y coloca nuevamente en primer plano cuestiones vinculadas con la relación laboral dentro de la actividad minera. La discusión salarial y las condiciones de seguridad aparecen como los principales elementos que explican la medida adoptada por AOMA Seccional Catamarca.

Hasta el momento, la información disponible señala que el conflicto continúa y que las operaciones de Río Tinto - Minera del Altiplano se encuentran afectadas por la medida de fuerza.

Salarios y seguridad

El conflicto vuelve a poner en primer plano dos cuestiones que ocupan un lugar central en la agenda laboral minera: la actualización de los salarios y las condiciones de seguridad en operaciones de alta complejidad.

Ambos aspectos forman parte de los planteos que dieron lugar a la protesta. Por un lado, las cuestiones económicas vinculadas con los trabajadores; por otro, los cuestionamientos relacionados con las condiciones de seguridad en el ámbito de trabajo.

La combinación de estos reclamos configura el escenario actual de la protesta y explica el alcance de la medida impulsada por la representación sindical.

Las próximas horas, determinantes

El conflicto se encuentra en pleno desarrollo y las próximas horas serán claves para determinar el alcance definitivo de la medida de fuerza, así como la evolución de las negociaciones y eventuales instancias de diálogo.

También será relevante conocer con mayor precisión el desarrollo de los reclamos formulados por AOMA y la respuesta que adopte Río Tinto frente a la paralización de las operaciones.

Por el momento, la organización sindical mantiene la medida en Minera del Altiplano, mientras el conflicto permanece abierto y atravesado por los dos ejes señalados: los reclamos salariales y los planteos relacionados con la seguridad de los trabajadores.