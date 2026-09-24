Más de 10.000 adultos mayores colmaron el Predio Ferial en una gran fiesta

Con una masiva participación de más de 10.000 adultos mayores, este miércoles se llevó a cabo la Gran Fiesta del Adulto Mayor en el Predio Ferial, en una jornada marcada por el encuentro, la música, la alegría y la celebración.

La propuesta fue organizada de manera conjunta por el Ministerio de Desarrollo Social, la Municipalidad de la Capital y AGAP, instituciones que impulsaron una actividad especialmente destinada a las personas mayores, con una programación pensada para compartir una jornada de recreación y participación.

La magnitud de la convocatoria convirtió al encuentro en una celebración multitudinaria. La presencia de miles de adultos mayores reflejó el interés por participar de espacios destinados al disfrute y al encuentro comunitario, en los que la recreación ocupa un lugar central.

El evento contó además con la presencia de autoridades provinciales y municipales. Entre ellas estuvieron el gobernador Raúl Jalil, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, junto con otras autoridades.

Una fiesta con el espíritu de los años 80

Uno de los aspectos centrales de la propuesta fue la ambientación inspirada en la década de los 80, una época que marcó a distintas generaciones y que permitió que los participantes revivieran recuerdos a través de la música, los espectáculos y las diferentes actividades programadas.

La elección de esa temática le dio a la jornada una identidad particular. La celebración estuvo pensada para que las personas mayores pudieran disfrutar de una tarde vinculada con recuerdos y experiencias de una época reconocida como significativa para quienes participaron.

La música y los espectáculos ocuparon un lugar destacado dentro de la propuesta. A través de una cartelera artística, la jornada ofreció diferentes momentos destinados al entretenimiento y al disfrute, con artistas que fueron protagonistas de una celebración cuyo eje estuvo puesto en la participación de los adultos mayores.

La propuesta combinó así una convocatoria de gran magnitud con actividades especialmente diseñadas para generar un espacio de celebración colectiva.

Música, espectáculos y participación

La destacada cartelera artística fue uno de los componentes principales de la Gran Fiesta del Adulto Mayor. Los espectáculos acompañaron una jornada en la que la música funcionó como uno de los elementos centrales para recrear el espíritu de la década elegida como inspiración.

El encuentro no se limitó a una actividad recreativa, sino que buscó generar un espacio de participación en el que los adultos mayores fueran los protagonistas de la jornada.

La organización planteó una tarde especialmente pensada para ellos, con diferentes propuestas destinadas a disfrutar, compartir y recuperar recuerdos asociados con una época que dejó una marca en distintas generaciones. La presencia de una multitud en el Predio Ferial evidenció el entusiasmo generado por la iniciativa y la importancia que tienen este tipo de espacios para quienes participan de ellos.

Un espacio para fortalecer los vínculos

La Gran Fiesta del Adulto Mayor también puso el foco en la importancia de generar espacios de encuentro, recreación y participación comunitaria.

La masiva concurrencia fue presentada como una expresión del entusiasmo de las personas mayores por formar parte de actividades compartidas, donde el entretenimiento se combina con la posibilidad de fortalecer los vínculos.

En este sentido, la jornada permitió reunir a miles de adultos mayores en un mismo espacio para compartir una experiencia colectiva, acompañada por música, espectáculos y actividades vinculadas con la temática de los años 80.

La propuesta tuvo como eje el disfrute y la participación, dos aspectos que atravesaron la jornada y que permitieron construir un espacio de celebración destinado específicamente a este sector de la comunidad.