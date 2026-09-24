Última jornada de Milei en Estados Unidos: reunión con Netanyahu y exposición ante empresarios

El presidente Javier Milei transita este jueves su última jornada en Estados Unidos, luego de una intensa actividad desarrollada en Nueva York y de su intervención del miércoles ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Para el cierre de su viaje internacional, el mandatario tiene prevista una actividad central a las 13:00, cuando ofrecerá una disertación ante los integrantes de The Economic Club of New York, uno de los foros empresariales y financieros más tradicionales del ámbito neoyorquino.

La exposición estará orientada especialmente al sector empresario y financiero. La intención de Milei es presentar ante ejecutivos y representantes del mundo de las finanzas un detalle del programa económico que desarrolló desde su llegada a la Casa Rosada y que, de acuerdo con su visión, genera posibilidades para la llegada de inversiones.

El planteo se vincula directamente con uno de los principales ejes de su discurso ante la ONU: el pedido a los empresarios para que inviertan en la Argentina, con un énfasis particular en el sector energético.

El llamado a invertir en Vaca Muerta

Durante su intervención ante el organismo internacional, Milei dirigió un mensaje específico al sector energético mundial. El Presidente destacó el potencial de Vaca Muerta y la presentó como una oportunidad estratégica para las próximas décadas.

"Al sector energético mundial quiero decirle que Vaca Muerta es una oportunidad histórica con potencial para ser una de las grandes protagonistas energéticas de las próximas décadas", sostuvo. A partir de esa definición, el mandatario realizó un llamado directo a los empresarios para que participen en el desarrollo del yacimiento.

"Vengan, inviertan, desarróllenla. Háganlo con nosotros", expresó Milei, en un nuevo intento por incentivar la llegada de inversiones al país. El planteo formó parte de su tercer discurso ante el plenario de las Naciones Unidas, donde volvió a poner en primer plano la necesidad de atraer capitales y desarrollar oportunidades vinculadas con los recursos energéticos.

El mensaje, además, estará presente en la exposición que brindará este jueves ante The Economic Club of New York, donde buscará profundizar ante empresarios y representantes del mundo financiero los lineamientos del programa económico impulsado desde el inicio de su gestión.

El límite marcado por la cuestión Malvinas

La convocatoria a invertir en el sector energético argentino tuvo, sin embargo, un límite explícito señalado por el propio Presidente.

Milei aclaró que la invitación no alcanza a las empresas vinculadas con la explotación de recursos en las Islas Malvinas, al sostener que la Argentina no será indiferente ante quienes desarrollen actividades bajo lo que definió como una ocupación externa ilegal.

"Esta invitación tiene un límite", afirmó durante su discurso ante la ONU. Luego sostuvo que "no seremos indiferentes frente a quienes explotan recursos bajo ocupación externa ilegal" y remarcó que "la posición argentina está tomada".

De esta manera, el mandatario vinculó su convocatoria a las inversiones con la postura argentina respecto de las Islas Malvinas, estableciendo una diferenciación respecto de aquellas empresas que participan en actividades relacionadas con la explotación de recursos en ese territorio.

Una postura que, según Milei, marca un cambio

En otro tramo de su intervención ante las Naciones Unidas, Milei contrastó la posición que atribuyó a su administración con la postura que, según señaló, tuvo el país en el pasado.

En ese sentido, sostuvo que la Argentina ya no se limitará a esperar que la ONU y la comunidad internacional actúen conforme a sus propios mandatos. "Hoy vengo a decirles que la Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato, va a tomar cartas en el asunto", afirmó.

El planteo formó parte de su discurso del miércoles y estableció otro de los ejes de la presencia del Presidente en Nueva York, donde combinó el pedido de inversiones para el desarrollo argentino con una definición sobre la cuestión de las Islas Malvinas.

La agenda empresarial antes del regreso

Con ese contexto como antecedente inmediato, la exposición ante The Economic Club of New York aparece como la principal actividad confirmada para este jueves. El objetivo será presentar ante ejecutivos y representantes del mundo financiero los lineamientos del programa económico desarrollado desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. La presentación estará vinculada con las posibilidades de inversión que, desde la perspectiva del Gobierno, ofrece el esquema económico impulsado por el Presidente.

El eje energético tendrá un lugar relevante en esa convocatoria, en línea con el mensaje formulado el miércoles ante la Asamblea General de la ONU y con el llamado específico realizado a los empresarios para que inviertan en Vaca Muerta.

La jornada de cierre contempla además un encuentro de Milei con Benjamin Netanyahu, antes de que el mandatario finalice su estadía en Estados Unidos.