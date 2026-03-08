Precarización y contradicciones: el duro diagnóstico de Acuña sobre la política salarial provincial

La arquitectura del conflicto: ¿recomposición o precarización?

El reciente anuncio salarial realizado por el Gobierno provincial ha desatado una fuerte controversia en el ámbito legislativo. El diputado provincial Mamerto Acuña no solo cuestionó el monto del incremento, sino que puso el foco en la metodología técnica implementada, calificándola como un proceso que, lejos de ser una mejora, profundiza la precarización laboral dentro de la administración pública.

Para Acuña, el problema central radica en la estructura elegida por la administración para trasladar los recursos a los trabajadores. Al basarse mayoritariamente en sumas no remunerativas y bonos, el esquema omite la incorporación de los incrementos al salario básico, lo cual, a juicio del legislador, genera un debilitamiento estructural del salario estatal. Durante su análisis, el diputado detalló los impactos negativos directos de esta modalidad, señalando que la falta de incorporación al básico impide que el aumento se refleje adecuadamente en la jerarquía y antigüedad de los agentes. Asimismo, advirtió que se produce una afectación previsional, dado que al no ser sumas remunerativas, se reducen los aportes destinados al sistema jubilatorio, lo que se traduce en un deterioro de derechos laborales básicos al desnaturalizar la composición del sueldo.

Impacto en el aguinaldo y contradicciones políticas

Uno de los puntos más críticos señalados por el legislador refiere al efecto inmediato que tendrá este esquema sobre el medio aguinaldo a percibirse en el mes de junio. Dado que los bonos anunciados poseen carácter no remunerativo, no forman parte de la base de cálculo legal. En consecuencia, Acuña advirtió que el aguinaldo será virtualmente idéntico al que se cobró en diciembre, frustrando las expectativas de quienes esperaban una mejora en dicho pago.

El diputado aprovechó para señalar una contradicción política en el seno del oficialismo provincial. Mientras diversos dirigentes locales han expresado públicamente su rechazo a las reformas laborales y a los lineamientos de "modernización" impulsados por el presidente Javier Milei, Acuña sostiene que el Gobierno de Catamarca aplica en los hechos políticas idénticas. El legislador fue enfático al sentenciar que, bajo el discurso de preocupación por las políticas nacionales, en la provincia se reemplaza el salario por bonos, profundizando así la precarización laboral dentro del propio Estado.

Incertidumbre en sectores clave y la hoja de ruta propuesta

A las críticas de fondo se suman las dudas respecto a la implementación del esquema en áreas sensibles. Acuña señaló que en el sector salud, el acuerdo firmado contemplaría únicamente una actualización bimestral de los salarios, excluyendo explícitamente los bonos anunciados para otros trabajadores, lo que genera una disparidad interna y mayor incertidumbre.

Ante este panorama, el legislador rechazó que la falta de recursos sea el impedimento para una recomposición real. Por el contrario, cuestionó la administración financiera del Ejecutivo, señalando que la provincia mantiene miles de millones de pesos en colocaciones financieras mientras el gasto político continúa en crecimiento. Para Acuña, la salida requiere un cambio de prioridades y una política clara. Propuso avanzar hacia una recomposición salarial real incorporada al básico, establecer mecanismos de actualización automática vinculados al IPC y priorizar el uso de los recursos provinciales para recuperar el poder adquisitivo de quienes sostienen los servicios públicos. "El problema no es la falta de recursos, sino las prioridades", concluyó el diputado, exigiendo una decisión política que trascienda los anuncios efímeros y brinde una solución duradera a los trabajadores catamarqueños.