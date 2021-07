Aprobaron la ampliación del presupuesto para el Poder Judicial

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto remitido por el Ejecutivo por el cual se modifica el presupuesto de gastos y recursos vigente para incrementar los recursos otorgados al Poder Judicial en $594.141.575, lo que implica un incremento del 37 por ciento a los recursos ya aprobados dentro de la ley de leyes para dicho poder del Estado.

En la oportunidad, Ricardo Aredes oficio de miembro informante y destacó la participación del presidente de la Corte, Miguel Figueroa Vicario y de la ministra de Hacienda, Alejandra Nazareno en la comisión que preside. Recordó que el Magistrado expuso sobre el destino de los fondos del presupuesto por el cual se apuntará a poner pondrá en actividad tres fueros. Explicó que se tuvo en cuenta lo expresado por el Colegio de Abogados para incluir un artículo al despacho de comisión por el cual la Justicia debe informar sobre la modernización del Poder Judicial.

Por su parte, Francisco Monti consideró que ese artículo no debería ser incluido para sugerir que se debería incluir uno por el que se establezca que las partidas presupuestarias a remitir no impacten en los recursos que tengan que aplicarse a la atención sanitaria. En el debate intercedió Diego Figueroa quien adelantó su acompañamiento y remarcó sobre la necesaria y urgente modernización del poder judicial. Luis Lobo Vergara pidió abstenerse de la votación ya que no estaba de acuerdo con el artículo incorporado al despacho de comisión.

En tanto Enrique Cesarini consideró que el proyecto debería prever el destino de los recursos mientras que Daniel Lavatelli anheló que los fondos sean destinados para la modernización. Augusto Barros, por su parte, observó que la iniciativa trata de subsanar la deficiencia de la justicia para con algunos institutos que no están en total funcionamiento. Al debate se sumaron las voces de Juan Denett, Armando Zavaleta, Isauro Molina, Hugo Ávila, Marcelo Murúa y Alejandro Páez, quienes de una y otra forma, coincidieron en la necesidad de que la justicia se modernice más aún en los tiempos actuales.